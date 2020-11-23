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  • Электронные документы при оформлении ДТП: теперь даже при разногласиях водителей

Электронные документы при оформлении ДТП: теперь даже при разногласиях водителей

23.11.2020 178 0 0

На территории всей страны (а не только пяти регионов) теперь действует мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

 

Предполагалось, что упрощённая схема оформления документов из-за «мелких» ДТП начнёт действовать в начале текущего месяца, однако тестовый период затянулся, так что нововведения вступили в силу только сегодня, 23 ноября. Новые функции доступны в мобильном приложении «Помощник ОСАГО», которое теперь работает на территории всей страны. Раньше его могли использовать автомобилисты в столице России, в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Теперь у российских водителей есть возможность оформить электронное извещение о ДТП. Для этого у всех автомобилистов-участников дорожного инцидента должен быть аккаунт на портале госуслуг. Помимо этого, хотя бы у одного из них на смартфоне должно быть установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

Напомним, согласно действующим нормам, упрощённая схема оформления ДТП (то есть по европротоколу, а значит, без вызова сотрудника ГИБДД) возможна, если в ходе инцидента повреждения получили только два автомобиля, оба водителя имеют действующие полисы «автогражданки», нет пострадавших и ущерба третьим лицам (к примеру, не повреждено муниципальное имущество).

В ходе тестового периода электронное извещение о ДТП можно было оформить только в том случае, если все участники аварии являлись физическими лицами. Теперь же правила распространяются не только на все российские регионы, но также и на случаи, когда автомобиль (автомобили) зарегистрирован на юрлицо.

Кроме того, теперь электронные извещения можно оформлять даже в тех ситуациях, когда между участниками аварии имеются разногласия по поводу либо обстоятельств произошедшего (то есть они не пришли к единому мнению о том, кто виновен в случившемся), либо характера и перечня видимых повреждений попавших в ДТП автомобилей.

Информацию об инциденте необходимо будет передать страховщикам в приложении «Помощник ОСАГО». При этом, действующие ли полисы у участников ДТП, станет ясно почти сразу, ведь пользователь нужно ввести серию и номер страховки второго участника (после этого будет проведена автоматическая проверка по информационной системе АИС ОСАГО).

Здесь же заполняются поля, касающиеся данных о поврежденных элементах конструкции автомобилей-участников. Затем пользователю даётся выбор варианта оформления ДТП – с фотофиксацией или без. Важно отметить, что только первый даст потерпевшей стороне право на получение выплаты от страховой в пределах максимального лимита – 400 тыс. рублей (за причинение вреда имуществу). Если же собственник решит отказаться от фотосъёмки повреждений, то максимальное возмещение не превысит 100 тыс. рублей.

Кроме того, не больше сотни тысяч рублей получит собственник, невиновный в ДТП, в том случае, если у участников в момент оформления электронного извещения были разногласия и они указали на это в специальной графе. Так что, в таких случаях – если по примерным подсчётам восстановительный ремонт обойдётся дороже – лучше вызвать сотрудника ГИБДД.

По окончанию оформления заявления о ДТП в приложении «Помощник ОСАГО» второму участнику заполненная форма придёт в личный кабинет на портале госуслуг. В итоге подписанный двумя сторонами (требуется подтверждение от второго участника) электронный документ уходит в базу РСА, а в мобильном приложении появляется уведомление о присвоении делу уникального номера. В итоге в страховую надо будет съездить только пострадавшей стороне – для осмотра повреждений ТС.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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