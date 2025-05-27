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  • Engler Mosslr: посвящённый Стирлингу Моссу суперкар с тремя двигателями на выбор

Engler Mosslr: посвящённый Стирлингу Моссу суперкар с тремя двигателями на выбор

27.05.2025 157 0 0

Компания Engler Automotive анонсировала эффектный дорожный спидстер Mosslr, который является своеобразной реинкарнацией раритетного Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss образца 2009 года, выпущенного в количестве 75 шт.

Engler Automotive — это молодая компания словацкого происхождения, имеющая штаб-квартиру в Лондоне и филиал в Германии. До прошлого года Engler Automotive была известна как производитель мелкосерийных суперквадроциклов, а с этого года она занимается также эксклюзивными автомобилями.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss оснащён 5,4-литровым компрессорным V8 семейства M155, выдающим 650 л.с. и 820 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую АКП, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 354 км/ч.
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Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss оснащён 5,4-литровым компрессорным V8 семейства M155, выдающим 650 л.с. и 820 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую АКП, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 354 км/ч.
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Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss оснащён 5,4-литровым компрессорным V8 семейства M155, выдающим 650 л.с. и 820 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую АКП, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 354 км/ч.
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Свежайшая новинка Engler Mosslr посвящена легендарному британскому гонщику Стирлингу Моссу и названному в его честь спидстеру Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss — на вторичном рынке такой стоит от 1,8 млн до 3,5 млн евро в зависимости от пробега и состояния.

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Автор дизайна Engler Mosslr — Владимир Локтионов: в созданном им кузове ловко сочетаются черты Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss пятнадцатилетней давности и элементы дизайна современных спорткаров Mercedes-AMG. Вместо лобового стекла установлен опоясывающий кокпит короткий ветрозащитный козырёк. Боковины имеют очень сложный профиль, выхлопные патрубки вмонтированы в передние крылья. В капоте есть прозрачная секция, через которую можно разглядывать двигатель. Корма с двумя горбатыми обтекателями в классическом стиле увенчана маленьким элегантным спойлером.

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Технических подробностей об Engler Mosslr пока немного. Известно, что суперкар будет предложен с тремя бензиновыми двигателями на выбор. Базовая версия получит V8 мощностью 750 л.с. (максимальная скорость — 322 км/ч). Продвинутая версия Performance тоже будет оснащаться мотором V8, но форсированным до 1000 л.с. (максимальная скорость — более 350 км/ч). Третья версия получила название Collector's Edition — ей положен двигатель V12 мощностью 850 л.с. (максимальная скорость — более 322 км/ч).

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В двухместном кокпите Engler Mosslr обещана изысканная отделка кожей Art In Motion и мощная аудиосистема Time Machine, но полностью его дизайн пока не раскрыт — видны лишь верхушки сидений.

В течение года Engler Automotive обещает представить первый экземпляр Mosslr, затем начнётся мелкосерийное производство, общий тираж всех версий составит 75 шт. Заказы на Engler Mosslr уже принимаются, минимальная цена — 710 000 евро.

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Добавим, что у компании Mercedes-Benz сегодня есть собственный двухместный суперкара без крыши и лобового стекла, он называется Mercedes-AMG PureSpeed.

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