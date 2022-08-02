Ещё не раскрутившийся кроссовер Mazda CX-50 получил «внедорожную» версию

Новое исполнение отличилось лишь декором. Особый CX-50 доступен только с турбомотором, тогда как стандартному SUV еще положен «атмосферник». Модель по умолчанию имеет полный привод.

Кроссовер Mazda CX-50 раскрылся в ноябре прошлого года, он создан специально для Северной Америки. Серийный выпуск стартовал в Штатах в январе 2022-го: модель производят на новом заводе совместного предприятия Мазды и Тойоты (Mazda Toyota Manufacturing) в Хантсвилле (штат Алабама), где также делают паркетники Toyota Corolla Cross для американского рынка (при этом с моделью Тойоты у CX-50 мало общего). В США продажи кросса Mazda начались в самом конце февраля, и тогда же местное подразделение марки анонсировало «внедорожную» версию Meridian Edition. Но только сейчас такое исполнение получило ценник, вдобавок открыт прием заказов.

Базовый кроссовер Mazda CX-50. Длина – 4719 мм, колесная база – 2814 мм, дорожный просвет – 211 или 218 мм (зависит от версии). Для сравнения, показатели актуального Mazda CX-5 для США: 4575 и 2697 мм, дорожный просвет – 193 или 201 мм 1 / 3 Базовый кроссовер Mazda CX-50. Длина – 4719 мм, колесная база – 2814 мм, дорожный просвет – 211 или 218 мм (зависит от версии). Для сравнения, показатели актуального Mazda CX-5 для США: 4575 и 2697 мм, дорожный просвет – 193 или 201 мм 2 / 3 Базовый кроссовер Mazda CX-50. Длина – 4719 мм, колесная база – 2814 мм, дорожный просвет – 211 или 218 мм (зависит от версии). Для сравнения, показатели актуального Mazda CX-5 для США: 4575 и 2697 мм, дорожный просвет – 193 или 201 мм 3 / 3

Кстати, каких-то выдающихся результатов CX-50 в Штатах пока не продемонстрировал: по данным самой компании, всего с момента старта продаж выбор на этом кроссовере остановили 7770 клиентов, тогда как более компактный паркетник Mazda CX-5 только в июле там разошелся тиражом 11 009 экземпляров (совокупный объем CX-5 за 7 месяцев – 92 813 шт.). Впрочем, Mazda в целом серьезно просела в США: с января по июль 2022-го реализовано 166 195 единиц – это на 25% меньше, чем годом ранее. На результатах, очевидно, сказалось сокращение модельного ряда (из американской линейки убрали Mazda 6 и CX-3), плюс, возможно, компания испытывает трудности с комплектующими (хотя сама Mazda об этом не объявляла). Но вернемся к особому CX-50.



Mazda CX-50 Meridian Edition 1 / 5 Mazda CX-50 Meridian Edition 2 / 5 Mazda CX-50 Meridian Edition 3 / 5 Mazda CX-50 Meridian Edition 4 / 5 Mazda CX-50 Meridian Edition 5 / 5

«Фишки» Meridian Edition – черная матовая наклейка на капоте и серебристые защитные накладки на бамперах и по бокам, кроссовер также получил 18-дюймовые черные колеса с «внедорожной» резиной Falken. Кузов может быть окрашен в цвета Polymetal Gray или Zircon Sand. Кресла особой версии обиты исключительно коричневой кожей. За доплату для Mazda CX-50 Meridian Edition доступен пакет Apex (1235 долларов) – это черные поперечины и аналогичного цвета платформа на крыше, плюс брызговики. Между тем перечисленные «допы» (включая наклейку, но у нее будет иная графика) предусмотрены и для остальных версий модели, однако в этом случае опциональный набор зовется Meridian Choice Package (1899 долларов).



Mazda CX-50 Meridian Edition с опционным пакетом Apex 1 / 2 Mazda CX-50 Meridian Edition с опционным пакетом Apex 2 / 2

Технических усовершенствований нет. За основу для Meridian Edition взяли комплектацию 2.5 Turbo, то есть «внедорожный» вариант предложен только с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 мощностью 230 л.с., тогда как стандартному паркетнику еще положен 190-сильный «атмосферник» аналогичного объема (у местного CX-5 такие же моторы). Все версии модели имеют шестиступенчатый «автомат» и полный привод.



Цена Mazda CX-50 Meridian Edition – 39 950 долларов. Отгрузка машин клиентам начнется осенью. Одновременно объявлено о повышении цен на остальные комплектации. Так, кроссовер с «атмосферником» теперь стоит от 27 550 до 37 150 долларов, с турбомотором – от 37 150 до 42 300 долларов (во всех случаях прибавка составила 750 долларов). Для сравнения, младший кросс Mazda CX-5 в США стоит от 26 700 долларов. Все цены указаны без учета доставки и налогов.