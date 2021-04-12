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Кроссовер Toyota Crown, который уже знаком россиянам: теперь «живые» фото

12.04.2021 903 1 0

Рассекречена внешность серийного автомобиля со знакомым многим названием. Модель ждут на китайском рынке осенью 2021 года.

 

Название Toyota Crown знакомо многим – так называется автомобиль, который выпускается с 1955 года. За время существования модель предлагалась в разных типах кузова (в их числе седан и универсал). Сейчас на рынке присутствует «четырёхдверка» пятнадцатого поколения, базирующаяся на платформе GA-N. Несмотря на то, что имя по-прежнему используется, Тойота решила поделиться с другой моделью – кроссовером, предназначенным для рынка Поднебесной.

О том, что Toyota готовит к премьере кроссовер Crown, стало известно ещё в прошлом году. Изначально предполагалось, что формат сменит нынешний большой седан, однако догадки не оправдались: SUV с названием Crown окажется «близнецом» кроссовера Toyota Highlander нового поколения. Ему к имени полагается прибавка – Kluger (её тоже взяли «не с потолка»: это австралийское имя Highlander).

На фото: Toyota Crown Kluger

При этом в Китае по-прежнему будут продавать «просто» Highlander, производство актуальной модели налажено на мощностях СП GAC Toyota. В свою очередь новинка будет сходить с конвейера совместного предприятия FAW Toyota. Напомним, для этого рынка наличие в гамме брендов моделей-двойников – обычная практика. К примеру, в линейке той же Тойоты имеются «пары» C-HR/Izoa, Corolla/Levin и RAV4/Wildlander.

На фото: Toyota Crown Kluger

Отметим, помимо места производства у Highlander и Crown Kluger есть и ряд других отличий. Так, будущий кроссовер окажется «близнецом» так называемого «оспортивленного» варианта нового Highlander: эта версия имеется в США, продаётся с индексом XSE. Ранее в Сети оказались патентные изображения новинки, а теперь – «живые» снимки серийной модели.

Визуально автомобиль отличается от обычного Highlander за счёт сетчатой радиаторной решётки, крупного воздухозаборника, встроенного в передний бампер, а также сдвоенных патрубков выхлопной системы. Отличие также и в эмблеме, размещённой на «гриле» – это узнаваемое изображение короны, которое имеется у иных Toyota Crown вместо шильдика с логотипом марки.

На фото: Toyota Highlander XSE
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На фото: Toyota Highlander XSE
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По «технике» обе китайские модели SUV не отличаются друг от друга. Пока что известно, что для поднебесного рынка предложат Crown Kluger и Highlander с гибридными силовыми установками, в основе которых лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электродвигателем. Совокупная отдача системы составляет 192 л.с. Впоследствии гамму, вероятно, пополнят варианты с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

На фото: салон Toyota Highlander XSE

Для сравнения, Toyota Highlander XSE предлагается в Штатах с 295-сильным мотором V6 объёмом 3,5 литра, либо с 243-сильной гибридной силовой установкой, в основе которой находится двигатель объёмом 2,5 литра. В обоих случаях в пару предлагается восьмиступенчатый «автомат».

Премьера Toyota Crown Kluger пройдёт в рамках автосалона в Шанхае, который откроет свои двери в начале следующей недели. В продаже на поднебесном рынке новые кроссоверы Highlander и Crown должны появиться осенью текущего года. Отметим, за пределами Китая Crown Kluger вряд ли появится.

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1 комментарий
12.04.2021 23:46
donskoy_n

интересный автомобиль, но к нам вряд ли привезут. мне он по дизайну напомнил чем-то грандленд х. японцы в премиуме решили повторять за немцами)))

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