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  • Ещё один кросс Tata на платформе Land Rover: к старту продаж готовится трёхрядный Gravitas

Ещё один кросс Tata на платформе Land Rover: к старту продаж готовится трёхрядный Gravitas

23.12.2020 195 1 0

В Индии поймали растянутую версию паркетника Tata Harrier, которая получила собственное имя и отличается дизайном. А вот техника у машин, скорее всего, одинаковая. На домашний рынок удлиненный вариант должен выйти в первой половине 2021-го.

 

Пятиместный кроссовер Tata Harrier (привет, Тойота) стартовал на родине в самом начале прошлого года. Напомним, в основе SUV длиной 4598 мм лежит платформа OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) – так индийцы обозначили удешевленную версию «тележки» D8 от Jaguar Land Rover (Тата владеет британской фирмой; на оригинальной платформе базируется, например, прежний Land Rover Discovery Sport). В 2019-м же компания анонсировала трехрядную версию Harrier: в виде концепта под названием Buzzard ее представили в Женеве, а позже было официально объявлено о том, что серийный  вариант получит имя Gravitas. В феврале этого года, уже на домашней выставке, Tata показала готовый к производству удлиненный SUV (он же на заглавном фото), а теперь, наконец, застукана товарная модель, ее снимок опубликовало местное издание Team-BHP.

Конвейерный Tata Gravitas

Запечатлена лишь корма, зато без какого-либо камуфляжа: сзади конвейерный Gravitas полностью повторяет февральскую машину, отличия от пятиместного Harrier – иные бампер и багажная дверь. Ну и благодаря предсерийному варианту мы знаем, что трехрядному паркетнику еще достались более крупные окошки в задних стойках и черный пластиковый декор. «Личико» же как у базового кросса. По предварительным данным, Tata Gravitas на 63 мм длиннее (4661 мм), расстояние между осями – те же 2741 мм, что и у Harrier.

Предсерийный Tata Gravitas
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Предсерийный Tata Gravitas
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Внутри трехрядный кроссовер тоже скопировал младшего брата, не считая, конечно, дополнительных мест. Список оборудования могли расширить: например, вместо одной камеры Gravitas мог получить камеры кругового обзора, а вместо «обычного» круиз-контроля – адаптивный. Из общего с Harrier – панорамный люк в крыше, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, салонное зеркало с автоматическим затемнением и «внедорожная» система Terrain Response (режимы Normal, Wet и Rough).

Двигатель наверняка один на двоих – это турбодизель Kryotec 2.0 (он же Multijet II от FCA, ибо мотор от JLR оказался слишком дорогим) мощностью 170 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или  «автоматом» (АКП – от Hyundai). Привод только передний.

Пятиместный Tata Harrier. Кстати, кросс обновили всего через год после дебюта — заменили зеркала, расширили палитру цветов кузова, а дизель у дореформенного кросса выдавал 140 л.с. (теперь 170 л.с.)
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Пятиместный Tata Harrier. Кстати, кросс обновили всего через год после дебюта — заменили зеркала, расширили палитру цветов кузова, а дизель у дореформенного кросса выдавал 140 л.с. (теперь 170 л.с.)
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Пятиместный Tata Harrier. Кстати, кросс обновили всего через год после дебюта — заменили зеркала, расширили палитру цветов кузова, а дизель у дореформенного кросса выдавал 140 л.с. (теперь 170 л.с.)
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В Индии Tata Gravitas ждут в первой половине 2021-го, некоторые местные профильные медиа считают, что кросс будет стоить где-то от 1 500 000 рупий (около 1 529 000 рублей). Пятиместный Harrier сегодня обойдется минимум в 1 384 000 рупий (1 411 000 рублей). Gravitas будет конкурировать с MG Hector Plus и грядущими Mahindra XUV500 нового поколения и семиместной Hyundai Creta (последние две модели еще не представлены, их должны запустить в продажу также в 2021-м).

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Tata Tata Harrier

 

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1 комментарий
23.12.2020 23:26
Святослав Тришин

интересно, Тойота не предъявила индусам за использование наименования?

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