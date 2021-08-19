Ещё один «зелёный» пикап: Alpha Wolf покажут на следующей неделе

Об очередном «батарейном» стартапе Alpha заговорили в декабре 2020 года: тогда компания показала свою первую модель. Её роль исполнило небольшое электрическое купе Ace с ретро-внешностью в стиле американских малолитражек 70-ых годов. В дальнейшем производитель намерен наладить выпуск целого семейства легковых и коммерческих автомобилей. Производство первых должно начаться в 2023 году.



Alpha в начале этого года представила также версию купе Ace с приставкой Performance Edition. У этого автомобиля более агрессивный экстерьер, полный привод (у «просто» Ace – задний), а также расширена колея и увеличены колёсные арки. Двухдверка сократила время разгона с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) до 4,6 секунды (у обычного исполнения показатель – 6 секунд). А запас хода у электрокара сократился: с 400 км до 350 км.



​В феврале компания рассекретила очередную новинку, ей стал кроссовер Jax. Название модели – аббревиатура Junior All-Terrain Crossover. Ёмкость литий-ионной батареи, встроенной в пол SUV, составляет 75 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у этой модели составляет 400 км. Привод может быть либо передним, либо полным. На разгон почти до «сотни» требуются те же 4,6 секунды.



Теперь же калифорнийский стартап готовится к презентации электрического пикапа Alpha Wolf. Дебют состоится на следующей неделе, 24 августа. Новинку покажут в автомобильном музее Петерсена (Лос-Анджелес, США). Ранее мы видели грузовичок Wolf только на эскизах, теперь же компания готовится рассекретить прототип будущей товарной новинки. Запуск серийного производства этого пикапа запланирован на конец 2023-го.



Предполагается, что Wolf впоследствии станет семейством пикапов: в него войдёт также версия с полуторной кабиной и укороченными задними дверями, открывающимися против хода движения – Wolf Plus; а также вариант с двухрядной кабиной, рассчитанной на четверых седоков, и четырьмя открытыми металлическими дверцами – Superwolf. Отметим, длина Alpha Wolf равна 4765 мм, ширина – 1930 мм, а высота – 1685 мм. У варианта с приставкой «супер» габариты – 5450 x 1995 x 1760 мм соответственно.



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По предварительным данным, у «зелёного» пикапа Wolf будут версии с задним и полным приводом (либо с одним, либо с двумя электромоторами соответственно). На выбор предложат пару аккумуляторов – ёмкостью либо 75, либо 85 кВт*ч, запас хода на одной зарядке, вероятно, будет равен 402 или 442 км. С места почти до «сотни» грузовичок способен разогнаться за 6,2 секунды. У старшего пикапа разгон до 97 км/ч (до 60 миль/ч) занимает 6,5 секунды.

Официальной стоимости будущей новинки, конечно, пока нет, однако имеется ориентировочный ценник. Предположительно, за базовую версию электрического пикапа Alpha Wolf покупателям придётся отдать порядка 40 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 2,97 млн рублей по текущему курсу.

