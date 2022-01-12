Ещё одно возвращение: Nissan может возродить Silvia

По предварительным данным, марка может вернуть автомобиль с таким названием в свою линейку в 2025 году.

Японская компания Nissan выпускала спортивное двухдверное купе Silvia в период с 1965-го по 2002 год, также этот автомобиль продавался на других рынках под иными именами – 200SX и 240SX. Производство автомобиля последнего поколения (с индексом S15) стартовало в январе 1999 года, модель сходила с конвейера завода Nissan в Японии. В линейке также был вариант с открытым верхом – Silvia Varietta.



На фото: Nissan Silvia первого поколения

Однако тот автомобиль пару десятилетий назад отправился в прошлое. Теперь же появились слухи о возможном возвращении Silvia в линейку Nissan. Об этом сообщает японское издание Best Car со ссылкой на собственные источники. Правда, тут стоит уточнить, что возрождение знакомого имени пройдёт в рамках проекта «Pure EV Silvia Revival», то есть, если модель действительно вернётся, то она, вероятно, окажется электрокаром.



Пока информации о возможном возрождении Nissan Silvia, по сути, совсем немного. Издание сообщает, что автомобиль, вероятно, появится в модельной линейке бренда не ранее 2025 года. Предполагается, что это будет полностью электрическое купе, во внешности которого найдутся отсылки к первому поколению «двухдверки» – тот автомобиль был представлен на Токийском автосалоне в 1964 году. В частности, у новинки может быть схожая головная оптика и задние фонари узкой формы.



На фото: Nissan Silvia последнего поколения (S15)

На самом деле, дадут ли ход проекту по разработке «зелёного» купе Nissan Silvia, пока неизвестно. Как сообщают зарубежные СМИ, за возрождением легенды в новом «батарейном амплуа» стоит вице-президент Nissan Design Europe Мэттью Уивер, который считает, что в вопросе дизайна эта «двухдверка» опередила своё время.



В актуальной линейке Nissan числится пара спортивных моделей, в их числе GT-R, а также Z (на домашнем рынке – Fairlady Z). Несмотря на весьма скромные показатели продаж этих нишевых продуктов, основным рынком для них всё равно остаются Штаты. В США Nissan GT-R за 2021 год разошёлся тиражом 227 шт. (на 25,3% меньше, чем годом ранее, тогда было продано 304 шт.). А предыдущее поколение второй модели – 370Z – в «ковидном» 2020-ом купили 1954 клиента (в 2021 году дилеры распродавали машины, оставшиеся на складах, так что результат составил всего 36 единиц).



Такие модели не зря называют «имиджевыми» – они, по сути, не приносят производителю прибыли, хотя свою «идейную» задачу выполняют. Нужно ли производителю вопрос электрическое купе с узнаваемым названием? Возможно, однако, нам остаётся лишь ждать. В своей модельной линейке основную ставку Nissan делает на автомобили сегмента SUV. Кстати, здесь бренд уже довольно смело вступил в «эру EV»: в конце осени прошлого года американский офис компании начал собирать заказы на «батарейный» паркетник Ariya.

Ранее Nissan озвучил планы развития до 2030 года: как мы сообщали ранее, компания намерена к указанному сроку запустить 23 электрифицированных модели, из них большая часть придётся на полностью «зелёные» автомобили.

