Ещё раз обновлённый Geely Emgrand GS показался на официальных фото: салон тоже перекроили

Хэтчбек не только преобразился снаружи и внутри, но и обрел другое имя. А это значит, что дореформенная модель из продажи, скорее всего, не исчезнет.

«Пятидверка» Geely Emgrand GS стартовала в Китае в 2016-м, там ее позиционируют в качестве SUV, но, конечно, это хэтч, пусть и с «внедорожным» обвесом. В 2018-м модель пережила первый рестайлинг, а уже в 2019-м ей снова подправили дизайн, тогда же она получила бензиновую 177-сильную «турботройку» 1.5, разработанную китайцами совместно с Volvo (шведская марка принадлежит Geely). В прошлом году Emgrand GS еще раз освежили, хотя тогда обновок было немного – декор и крупный тачскрин мультимедиа-системы. И вот очередная модернизация, только более существенная – компания даже решила позиционировать такой хэтчбек в качестве отдельной модели. Преобразившуюся «пятидверку» мы уже видели на снимках минпрома КНР, а теперь Geely анонсировала машину официально, вдобавок опубликовано первое изображение салона.

Geely Emgrand S

От имени отняли букву G: кросс-хэтч с другим дизайном назван Emgrand S, где «эс» — это, по задумке маркетологов, Sexy, Smart и Surprise. Отметим, у автомобиля на фото сертификационного органа был привычный шильдик GS. Как бы то ни было, «эске» достались новые бамперы, наружные зеркала, фары и капот, а выштамповки на дверях сделали более рельефными. Решетку тоже заменили, она теперь вогнутая, с вертикальными клиньями. Переделана и корма: у Emgrand S новая багажная дверь, фонари вытянулись, вдобавок их объединяет черная плашка, на которой красуется надпись с названием марки. Еще уменьшены окошки за задними стойками, добавлены черные же вставки – получился эффект «парящей» крыши.



Geely Emgrand S на фото минпрома КНР. На корме — еще GS 1 / 2 Geely Emgrand S на фото минпрома КНР. На корме — еще GS 2 / 2

«Эска» короче доступного в Китае актуального Emgrand GS на 10 мм – длина новинки равна 4430 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1833 мм, высота – 1573 мм, колесная база – 2700 мм. Модели все так же положены 17- или 18-дюймовые колеса.



Салон у Emgrand S тоже новый, внутри другие передняя панель, виртуальная «приборка», селектор коробки и даже карты дверей. Экран мультимедийной системы теперь «парит», из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Вместо блока управления «климатом» с экранчиком и шайбами – ряд кнопок.

Geely Emgrand S 1 / 3 Geely Emgrand S 2 / 3 Geely Emgrand S 3 / 3

Двигатель в документах минпрома был обнаружен один, и это вовсе не совместная с Volvo «турботройка» 1.5, а прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 мощностью 141 л.с. На дореформенном хэтче последний мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, полуторалитровый работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.



Китайцы пишут, что в продажу Geely Emgrand S поступит под конец апреля. Дореформенный GS, скорее всего, останется в строю: такой кросс-хэтч сегодня стоит от 72 800 юаней, что эквивалентно примерно 849 000 рублей по текущему курсу.

Актуальный Geely Emgrand GS для Китая (красная машина – версия Dynamic, белая – Elegant) и хэтч, который представлен в РФ (то есть образца 2016 года) 1 / 6 Актуальный Geely Emgrand GS для Китая (красная машина – версия Dynamic, белая – Elegant) и хэтч, который представлен в РФ (то есть образца 2016 года) 2 / 6 Актуальный Geely Emgrand GS для Китая (красная машина – версия Dynamic, белая – Elegant) и хэтч, который представлен в РФ (то есть образца 2016 года) 3 / 6 Актуальный Geely Emgrand GS для Китая (красная машина – версия Dynamic, белая – Elegant) и хэтч, который представлен в РФ (то есть образца 2016 года) 4 / 6 Актуальный Geely Emgrand GS для Китая (красная машина – версия Dynamic, белая – Elegant) и хэтч, который представлен в РФ (то есть образца 2016 года) 5 / 6 Актуальный Geely Emgrand GS для Китая (красная машина – версия Dynamic, белая – Elegant) и хэтч, который представлен в РФ (то есть образца 2016 года) 6 / 6

В России «пятидверка» Emgrand GS тоже представлена, причем у нас предлагается «исходная», то есть самая первая дореформенная модель. В РФ хэтчбек доступен с «атмосферником» 1.8 мощностью 133 л.с., которому положены 6МКП и 6DCT. Цена – от 1 099 990 рублей. Спрос мизерный: в 2020-м на нашем рынке реализовано всего лишь 118 машин. О дальнейшей судьбе модели в РФ информации пока нет.

