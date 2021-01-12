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  • Кросс-хэтч Geely Emgrand GS пережил очередной рестайлинг: новый облик и прежние моторы

Кросс-хэтч Geely Emgrand GS пережил очередной рестайлинг: новый облик и прежние моторы

12.01.2021 1783 0 0

В плане дизайна экстерьера нынешняя модернизация оказалась самой серьезной для китайской «пятидверки». Двигатель пока подтвержден лишь один – это прежняя «турбочетверка» 1.4. Впрочем, и трехцилиндровый полуторалитровый турбомотор, разработанный Джили вместе с Volvo, наверняка остался в строю.

 

Модель Geely Emgrand GS стартовала в Поднебесной в 2016-м, там ее позиционируют в качестве SUV, хотя это, конечно, хэтчбек, пусть и с «внедорожным» обвесом. В 2018-м кросс-хэтч пережил первый рестайлинг, а уже в 2019-м «пятидверке» снова подправили дизайн, тогда же она обзавелась бензиновой 177-сильной «турботройкой» 1.5, созданной китайцами совместно с Volvo (шведская марка принадлежит Geely). Более того, и в 2020-м Emgrand GS получил обновки, хотя и скромные: паркетнику досталась мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (был 8-дюймовый экран), плюс у исполнения Elegant появился красный декор (в Китае еще продают версию «под спорт», которая зовется Dynamic, но в 2020 модельном году внешне она не изменилась). И вот кросс-хэтч опять обновлен, причем экстерьер переработан гораздо серьезнее, чем прежде: фото GS-2021 внесли в базу китайского минпрома. Отметим, сертификационный орган пока раскрыл лишь одну версию «пятидверки», то есть не исключено, что от разделения на «элегантный» и «оспортивленный» варианты компания отказалась.

Обновленный Geely Emgrand GS для Китая

Итак, кросс-хэтч получил новые бамперы, капот, фары и наружные зеркала, а выштамповки на дверях сделали более рельефными. «Рамка» новой же радиаторной решетки стала тоньше, сама решетка теперь вогнутая, с вертикальными полосками вместо «кругов». Корму тоже полностью переделали: у Emgrand GS иная багажная дверь, фонари вытянулись, вдобавок они объединены между собой черной плашкой, на которой имеется надпись с названием марки. Кроме того, уменьшены окошки за задними стойками и добавлены черные вставки, благодаря которым получился эффект «парящей» крыши.

Новый обвес сделал «пятидверку» короче – длина равна 4430 мм, что на 10 мм меньше, чем у предыдущего хэтчбека. Остальные габариты не изменились: ширина – 1833 мм, высота – 1573 мм, колесная база – 2700 мм. Модели все так же положены 17- или 18-дюймовые колеса.

Обновленный Geely Emgrand GS для Китая
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Обновленный Geely Emgrand GS для Китая
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Обновленный Geely Emgrand GS для Китая
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Обновленный Geely Emgrand GS для Китая
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Снимков салона нет. Вполне возможно, что у GS новые передняя панель и виртуальная «приборка», еще могли заменит блок управления «климатом» и материалы отделки. А вот мультимедиа-система, скорее всего, прежняя.

В документах минпрома пока обнаружен лишь один мотор – прежняя «турбочетверка» 1.4, выдающая 141 л.с. Но при этом местные профильные СМИ уверены: «турботройка» 1.5 тоже осталась в строю. На дореформенном GS двигатель 1.4 сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, полуторалитровый турбомотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, только передний.

На домашний рынок преобразившийся Emgrand GS выйдет в этом году. В Китае у модели еще есть полностью электрическая версия, ее, видимо, обновят в том же ключе.

Geely Emgrand GS 2020 модельного года для КНР (красная машина – Dynamic, белая – Elegant) и актуальный GS для России
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Geely Emgrand GS 2020 модельного года для КНР (красная машина – Dynamic, белая – Elegant) и актуальный GS для России
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Geely Emgrand GS 2020 модельного года для КНР (красная машина – Dynamic, белая – Elegant) и актуальный GS для России
3 / 6
Geely Emgrand GS 2020 модельного года для КНР (красная машина – Dynamic, белая – Elegant) и актуальный GS для России
4 / 6
Geely Emgrand GS 2020 модельного года для КНР (красная машина – Dynamic, белая – Elegant) и актуальный GS для России
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Geely Emgrand GS 2020 модельного года для КНР (красная машина – Dynamic, белая – Elegant) и актуальный GS для России
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Кросс-хэтч Geely пока еще представлен и в России, до нас он добрался в 2019-м, причем на российском рынке доступна «исходная», то есть самая первая дореформенная модель. В РФ «пятидверка» предлагается с «атмосферником» 1.8 мощностью 133 л.с., которому положены 6МКП и 6DCT. Сегодня за GS просят минимум 1 099 990 рублей. Машины к нам привезли напрямую из Китая, продажи штучные: по итогам января-сентября 2020-го (более свежих данных нет) дилерам было отгружено лишь 8 единиц. На вопрос о дальнейшей судьбе модели в России местный офис Geely на момент публикации новости не ответил.

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