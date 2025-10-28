Ещё один «чемодан»: флагманский гибридный кроссовер IM LS9 готовится к дебюту

Компания IM Motors, контролируемая китайским государственным автоконцерном SAIC, до конца этого года выведет на рынок большой plug-in гибридный кроссовер LS9, которому придётся столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны уже существующих аналогов от других китайских производителей.

Считается, что законодателем жанра больших премиальных кроссоверов типа EREV (Extended Range Electric Vehicle) является компания Li Auto, именно она задала моду на чемоданоподобный кузов, от чего теперь сама же и страдает — аналоги гибридных кроссоверов Li Auto нынче предлагают все кому ни попадя, причём зачастую по более низким ценам, из-за чего продажи у Li Auto сейчас идут вниз, конкуренция в этом сегменте стала слишком высокой. В этот же популярный сегмент рынка устремилась и молодая компания IM Motors: приём заказов на её флагманский кроссовер IM LS9 начнётся 4 ноября, а полноценный запуск состоится до конца текущего года.

Напомним, что компания IM Motors (в Китае — Zhiji Motors) была основана в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba Group и технопарка Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае, контрольный пакет акций (54%) принадлежит SAIC. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». Начинала IM Motors с электромобилей, но теперь постепенно добавляет в модельную гамму модели типа EREV, то есть plug-in гибриды последовательного типа, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Значимым игроком на китайском рынке IM Motors пока не стала, так как у неё пока всего четыре модели, и стоят одни довольно дорого. За первые три квартала текущего года IM Motors, по данным CAAM, реализовала в Китае 38 768 автомобилей (+10,7% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что компания Li Auto за тот же период продала 263 199 автомобилей (-8,6%).

Кроссовер IM LS9 уже занесён в электронную базу китайского Минпрома, откуда стали известны его основные технические характеристики. Габаритная длина — 5279 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1806 мм, колёсная база — 3160 мм. Штатные колёс — 20-, 21- либо 22-дюймовые. Снаряженная масс — 2695 кг. В оснащении заявлены полностью независимая регулируемая по высоте пневмоподвеска, мощные дисковые тормоза Brembo, крутая аудиосистема Bang & Olufsen и богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот не ниже второго уровня. Салон пока не раскрыт, известно только, что он будет трёхрядный.

Под капотом у IM LS9 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 155 л.с. Тяговые электромоторы — не самые мощные в классе: передний выдаёт 160 кВт, задний — 230 кВт, в сумме выходит 390 кВт (530 л.с.). Ёмкость тяговой батареи — 66 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 402 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — около 1500 км.

Оценить рыночный потенциал IM LS9 можно будет только после того, как станут известны цены, но в любом случае ясно, что на рынке этому новичку будет нелегко, так как ничего принципиально нового он в себе не несёт — это просто чуть другая упаковка уже изрядно заезженных технических решений.