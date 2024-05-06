Ещё один Haval Jolion: другая внешность и старт продаж

В некоторых странах такой паркетник позиционируют в качестве рестайлинговой модели, а где-то он дополнил гамму. Компактная пятидверка дебютировала с гибридной установкой.

Концерн Great Wall начал поставлять на экспорт компактный паркетник Haval, который в родном Китае известен как Chitu. А вот экспортной версии присвоили хорошо знакомое россиянам имя – Jolion. Такое решение выглядит отчасти логичным, ведь это родственные модели: обе построены на платформе Lemon, да и по габаритам они несильно отличаются. Отметим, «оригинальный» Haval Jolion тоже давно присутствует на экспортных рынках. Переименованный же Chitu кое-где появится в качестве рестайлингового Джолиона, а в некоторых странах он окажется еще одной версией модели.

Haval Chitu для Китая. Родственный Jolion там уже сняли с продаж, так как спросом он не пользовался (в КНР модель носила имя Chulian)

Первым экспортным рынком для «другого» Haval Jolion стала Новая Зеландия, позже такой паркетник доберется до Австралии, ЮАР и Латинской Америки. В некоторых странах у модели также будет приставка Pro. Кстати, аналогичный шильдик имеется и у новозеландского кроссовера, однако формально это «обычный» Jolion.



Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 1 / 5 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 2 / 5 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 3 / 5 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 4 / 5 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 5 / 5

Если сравнивать с российским актуальным Haval Jolion (наш кросс обновили в начале текущего года), то «другой» паркетник отличается оформлением передней части и кормы. В частности, у такого Джолиона – свои радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Длина – 4470 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1625 мм. Размеры кроссовера для РФ: 4472/1874/1581 мм. А вот колесная база едина – 2700 мм.



Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 1 / 6 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 2 / 6 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 3 / 6 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 4 / 6 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 5 / 6 Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro 6 / 6

Внутри же еще один Haval Jolion в целом повторяет наш паркетник, не считая, конечно, расположения руля. В списке оборудования модели для Новой Зеландии заявлены (в зависимости от комплектации): виртуальная приборка, мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом, климат-контроль, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.



Haval Jolion для Новой Зеландии. В некоторых странах такой паркетник будет представлен с приставкой Pro

Jolion с другой внешностью представлен с гибридной установкой, в нее входят бензиновый турбодвигатель 1.5 и электромотор, совокупная отдача – 190 л.с. и 375 Нм. На новозеландском рынке доступен и «традиционный» кроссовер – и это как раз «истинный» Haval Jolion, обновившийся по подобию нашей модели: он оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм). Привод в любом случае только передний, тогда как в России модель бывает полноприводной.



Актуальный Haval Jolion для России 1 / 3 Актуальный Haval Jolion для России 2 / 3 Актуальный Haval Jolion для России 3 / 3

Цена гибридного Haval Jolion варьируется от 34 990 до 40 990 местных долларов, что эквивалентно примерно 1,93 млн – 2,26 млн рублей по текущему курсу. Чисто бензиновый прежний паркетник там стоит от 28 990 новозеландских долларов – это около 1,6 млн рублей.

