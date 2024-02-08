Ещё один рестайлинговый седан Kia K5: атмосферник вместо турбомотора и полный привод

В родной Корее рестайлинговая четырехдверка Kia K5 дебютировала еще осенью прошлого года. Теперь же рассекречен американский вариант, его премьеру провели на автосалоне в Чикаго. Кстати, в Штатах «пятерка» ушла в «минус»: в 2023-м там было продано 64 772 шт., что на 2% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, седан Nissan Altima разошелся по США тиражом 128 030 экземпляров (-8%), результат Honda Accord – 197 947 шт. (+28%), Toyota Camry – 290 649 шт. (-1,5%). Рестайлинг вряд ли приблизит Kia K5 к лидерам сегмента, но взбодрить продажи он все же может.

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В плане дизайна предназначенный для Америки седан в целом изменился так же, как корейская версия: модель получила новые и еще более вычурные фары, другие бамперы и клыкастые задние фонари. Американцам по-прежнему доступна топ-версия GT (она запечатлена на всех фирменных фото), ее фишки – 19-дюймовые колеса (остальным исполнениям положены 16- или 18-дюймовые), кислотного цвета тормозные суппорты, дополнительные вертикальные секции ходовых огней и раздвоенные патрубки выпускной системы.



Внутри установили изогнутое табло и модернизированную переднюю панель, еще заменили блок управления «климатом», а расположенные на центральном тоннеле подстаканники стали больше. Американский седан сохранил привычный селектор коробки, тогда как корейская версия изначально имеет шайбу. В списке стандартного оборудования значатся подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения с функцией обнаружения велосипедистов. Дорогие комплектации – это «круиз» с расширенным функционалом, панорамный люк в крыше, система мониторинга слепых зон и множество других ассистентов.



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В Корее технику Kia K5 реформы не затронули, там модель предложена с бензиновыми атмосферником 2.0 (160 л.с.) и турбочетверкой 1.6 T-GDI (180 л.с.), вдобавок клиентам доступны машины с газовым мотором и гибрид HEV. А вот в Штатах стандартный седан получил новый двигатель: на смену 1.6 T-GDI пришел атмосферный 2.5 GDI мощностью 193 л.с. (турбомотор локального дореформенного седана выдает 183 л.с.), он сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. При этом GT-версии оставили 294-сильную турбочетверку 2.5 T-GDI, которая работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и прежде, за доплату для американского седана Kia K5 предусмотрен полный привод – но только для «обычных» машин, то есть теперь с атмосферным мотором, тогда как топовый K5 GT исключительно переднеприводный (в других регионах варианта 4WD нет в принципе).



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В Штатах продажи обновленной четырехдверки стартуют весной, цены еще не объявлены. Дорестайлинговая модель Kia K5 там сегодня стоит от 25 590 долларов (без учета налогов и доставки).

