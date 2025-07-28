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Ещё один взгляд на новый Chevrolet Corvette, на сей раз из Южной Калифорнии

28.07.2025 128 0 1

General Motors продолжает искать оптимальные формы суперкара Chevrolet Corvette следующего, девятого по счёту поколения и представила проект от собственной дизайн-студии в Пасадене (США, штат Калифорния).

В апреле своё видение нового Chevrolet Corvette представила британская дизайн-студия GM в Ройал-Лемингтон-Спа, которую возглавляет Джулиан Томсон, а теперь предлагаем вашему вниманию проект от калифорнийской студии GM Advanced Design под руководством Брайана Смита. Концепт от студии в Пасадене получил незамысловатое имя California Corvette и воплощает в себе дух Южной Калифорнии с её экспрессией и увлечённостью футуризмом.

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Габаритная длина California Corvette — 4669 мм, ширина — 2184 мм, высота — 1051 мм, колёсная база — 2767 мм, передние колёса 21-дюймовые, задние — 22-дюймовые. Углепластиковый кузов имеет сквозную аэродинамику без торчащих элементов оперения, заднее активное антикрыло органично интегрировано в корму и может выполнять роль воздушного тормоза. Силовая установка — электрическая, с Т-образной батареей, которая позволила обеспечить водителю и единственному пассажиру максимально низкую посадку.

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Вместо дверей California Corvette имеет большой подъёмный колпак с цельным панорамным остеклением, этот колпак можно снять и превратить купе в спидстер. Водитель отделён от пассажира мощной центральной поперечиной, вместо традиционного руля установлен многофункциональный штурвал формульного типа со встроенной в ступицу сенсорной панелью, узкий приборный экран дополнен проектором оперативных показаний на лобовое стекло.

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Подробностей о силовой установке California Corvette нет, потому что нет и самой силовой установки — пока что GM просто хочет создать максимально привлекательный образ флагманского суперкара девятого поколения, причём он почти наверняка сохранит ДВС, хотя не исключена и чисто электрическая версия. Публичный конкурс между разными дизайн-студиями GM — это интересный опыт для фанатов Corvette и просто людей, интересующихся автомобильным дизайном.

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Напомним, что актуальный Chevrolet Corvette восьмого поколения дебютировал в 2019 году, в этом поколении легендарный американский суперкар впервые стал среднемоторным, историю его создания мы рассказывали в отдельном большом материале. Жизненный цикл Corvette C8 далёк от завершения, GM продолжает шокировать общественность его экстремальными версиями, а «девятый» Corvette может увидеть свет ближе к концу текущего десятилетия либо позже — сроки его появления GM официально пока не называла.

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Добавим, что студия в Пасадене состоит из трёх зданий, в которых трудятся порядка 130 человек, здесь есть всё необходимое оборудование для создания полноразмерных физических макетов будущих моделей. Аналогичные дизайн-студии GM, помимо вышеупомянутой в Ройал-Лемингтон-Спа, есть в Лос-Анджелесе и Детройте, Сеуле и Шанхае.

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