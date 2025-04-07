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  • Британский взгляд на новый Chevrolet Corvette: элементы классики плюс электрификация

Британский взгляд на новый Chevrolet Corvette: элементы классики плюс электрификация

07.04.2025 108 0 0

Корпорация General Motors открыла новую дизайн-студию в Великобритании и представила её первый проект — исследование на тему того, каким может стать Chevrolet Corvette следующего поколения, но не факт, что именно этот проект будет взят в работу.

Нынешний Chevrolet Corvette восьмого поколения дебютировал в 2019 году, в этом поколении легендарный американский суперкар впервые стал среднемоторным, историю его создания мы рассказывали недавно в отдельном большом материале. Жизненный цикл Corvette C8 далёк от завершения, но GM уже думает о преемнике и попросила свои дизайн-студии, разбросанные по всему миру, предложить своё видение «девятого» Corvette.

Дизайн-студия GM в Ройал-Лемингтон-Спа
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Дизайн-студия GM в Ройал-Лемингтон-Спа
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Дизайн-студия GM в Ройал-Лемингтон-Спа
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Первым своё видение нового Corvette показала свежеоткрытая студия в британском городе Ройал-Лемингтон-Спа, что находится неподалёку от Бирмингема, эту студию возглавил Джулиан Томсон, ранее работавший в Jaguar. Новая студия сравнительно небольшая, в ней трудятся порядка тридцати человек, но здесь есть всё необходимое оборудование для полноценного проектирования виртуальных прототипов и координатный станок для создания глиняных моделей.

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Новый Corvette от команды Джулиана Томсона выглядит подчёркнуто среднемоторным, то есть имеет сильно смещённый вперёд кокпит, притом что никакого ДВС за ним нет — предполагается, что «девятый» Corvette будет полностью электрическим. Габаритная длина концепта — 4669 мм, ширина — 2178 мм, высота — 1033 мм, кресло водителя находится на высоте 127 мм над землёй.

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Главной внешней особенностью британского Corvette является продольное ребро жёсткости, вдохновлённое одновременно защитной дугой HALO, что используется на современных болидах Формулы-1, и разделённым надвое задним стеклом купе Chevrolet Corvette Sting Ray второго поколения. Центральное силовое ребро позволило избавиться от передних боковых стоек кузова и позволяет водителю видеть без помех поворот любой крутизны. Двери типа «крылья чайки» поднимаются вверх вместе с половинками лобового стекла.

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Кузов концепта не имеет торчащих аэродинамических элементов, так как основная ставка сделана на внутреннюю аэродинамику, в том числе сложный профиль днища, напоминающий о морских катамаранах, и встроенный вентилятор, создающий граунд-эффект, как у McMurtry Speirling и Gordon Murray T.50. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с горизонтально расположенным амортизационными стойками (схема пуш-род). Передние колёса 22-дюймовые, задние — 23-дюймовые.

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Позже в этом году свои варианты нового Corvette представят другие дизайн-студии General Motors. Какой из проектов в итоге станет отправной точкой для разработки серийного Corvette девятого поколения, покажет время, при этом надо понимать, что новый суперкар вряд ли увидит свет до 2030 года. Британская дизайн-студия также скоро представит некий концепт для бренда GMC.

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