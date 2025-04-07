Британский взгляд на новый Chevrolet Corvette: элементы классики плюс электрификация

Нынешний Chevrolet Corvette восьмого поколения дебютировал в 2019 году, в этом поколении легендарный американский суперкар впервые стал среднемоторным, историю его создания мы рассказывали недавно в отдельном большом материале. Жизненный цикл Corvette C8 далёк от завершения, но GM уже думает о преемнике и попросила свои дизайн-студии, разбросанные по всему миру, предложить своё видение «девятого» Corvette.
Первым своё видение нового Corvette показала свежеоткрытая студия в британском городе Ройал-Лемингтон-Спа, что находится неподалёку от Бирмингема, эту студию возглавил Джулиан Томсон, ранее работавший в Jaguar. Новая студия сравнительно небольшая, в ней трудятся порядка тридцати человек, но здесь есть всё необходимое оборудование для полноценного проектирования виртуальных прототипов и координатный станок для создания глиняных моделей.
Новый Corvette от команды Джулиана Томсона выглядит подчёркнуто среднемоторным, то есть имеет сильно смещённый вперёд кокпит, притом что никакого ДВС за ним нет — предполагается, что «девятый» Corvette будет полностью электрическим. Габаритная длина концепта — 4669 мм, ширина — 2178 мм, высота — 1033 мм, кресло водителя находится на высоте 127 мм над землёй.
Главной внешней особенностью британского Corvette является продольное ребро жёсткости, вдохновлённое одновременно защитной дугой HALO, что используется на современных болидах Формулы-1, и разделённым надвое задним стеклом купе Chevrolet Corvette Sting Ray второго поколения. Центральное силовое ребро позволило избавиться от передних боковых стоек кузова и позволяет водителю видеть без помех поворот любой крутизны. Двери типа «крылья чайки» поднимаются вверх вместе с половинками лобового стекла.
Кузов концепта не имеет торчащих аэродинамических элементов, так как основная ставка сделана на внутреннюю аэродинамику, в том числе сложный профиль днища, напоминающий о морских катамаранах, и встроенный вентилятор, создающий граунд-эффект, как у McMurtry Speirling и Gordon Murray T.50. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с горизонтально расположенным амортизационными стойками (схема пуш-род). Передние колёса 22-дюймовые, задние — 23-дюймовые.
Позже в этом году свои варианты нового Corvette представят другие дизайн-студии General Motors. Какой из проектов в итоге станет отправной точкой для разработки серийного Corvette девятого поколения, покажет время, при этом надо понимать, что новый суперкар вряд ли увидит свет до 2030 года. Британская дизайн-студия также скоро представит некий концепт для бренда GMC.
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