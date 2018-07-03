«Это похоже на ядерную войну». Почему дилеры США готовятся к краху?

Почему миллионы людей мечтают побывать в США? Там можно поваляться на широченных пляжах в Санта-Монике или Флориде, увидеть места из знаменитых фильмов и сериалов, поглазеть на Гран-Каньон и кактусы Аризоны, забраться на Эмпайр Стейт Билдинг. Но есть и другая Америка. Балтимор, Детройт, Кливленд когда-то были крупными и богатыми промышленными центрами, но сейчас переживают кризис. И если в них ещё можно найти работу, то во множестве небольших моногородов население почти в полном составе живёт на пособия, отсюда бедность, преступность, наркотики. Это всё – «ржавый пояс».

Ржавчиной этот индустриальный “пояс” пошёл не вчера, и процесс это закономерный. Прогресс принёс автоматизацию производства и необходимость в рабочей силе ослабла. В то же время, часть поднабравших жирок пролетариев уехала подальше от высоких фабричных труб, но многие остались. А затем начали закрываться и сами предприятия: слишком дорого обходился ручной труд в стране победившего капитализма.

Осложнила жизнь реальному сектору и Североамериканская ассоциация свободной торговли (NAFTA), основанная в 1994 году. Она предполагала беспошлинную торговлю между США, Канадой и Мексикой. И поскольку зарплата на том же автосборочном производстве в Мексике даже сегодня в несколько раз ниже аналогичной ставки в США, автомобильные компании начали переносить заводы на юг. В общем, «ржавый пояс» продолжал ржаветь, при этом легковые машины в страну ввозили почти бесплатно (с пошлиной в 2,5%), а из Канады и Мексики – совсем бесплатно. Между тем, тот же Китай берёт за импорт 25%, а Европа – 10%. И это несправедливо.

«Это несправедливо», сказал Трамп и был выбран в президенты США едва ли не при единодушной поддержке всех «ржавых» жителей.

В этом смысле попытка уравновесить пошлины на автомобили и поднять их в 10 раз (с 2,5 до 25%) – это выполнение Трампом предвыборных обещаний. Часть из своих обещаний он уже реализовал, например, поднял пошлины на сталь и алюминий (на 25 и 10% соответственно), а часть пока не смог – речь об отмене федеральной субсидии на покупку электромобиля, которая в настоящее время составляет $7500 и распространяется на первые 200 000 электромобилей, проданных каждым производителем в отдельности. «Играть» пошлиной ни с кем не советуясь Трампу позволяет «Закон о расширении торговли» (Trade Expansion Act), принятый в 1962 году, а, точнее, его пункт 232, который апеллирует к «соображениям национальной безопасности».

А много ли машин импортируют США? Если исключить «мексиканский фактор», окажется, что из 17,3 млн, проданных в США в прошлом году, около 1,7 млн пришли из Европы, ещё 1,15 млн – из Японии, и около 0,6 млн – из Южной Кореи. И вот теперь, все они должны подорожать. Насколько? Конечно, не на 25%, поскольку цена, с которой берётся пошлина на ввоз меньше, чем цена в автосалоне. Эксперты международного консалтингового агентства Trade Partnership Worldwide подсчитали, что если прежде импортный автомобиль американец покупал за $30 000, то после введения пошлины цена возрастёт до $36 400.

Что это означает для рынка? Оказывается, по мнению многих участников и экспертов это может обернуться чуть ли не коллапсом, хотя доля «немексиканского» импорта совсем невелика. Издание Automotive News пишет о возможном падении рынка новых автомобилей на 2 млн шт. в год и приводит слова Майкла Джексона, президента крупнейшего дилера страны AutoNation, торгующего автомобилями двух десятков брендов в объёме более чем 300 тыс. шт. в год: «Это похоже на ядерную войну. Разрушения будут столь велики, что нет нужды строить бомбоубежище…»

Короче говоря, суммарно ожидается закрытие 9600 автосалонов и увольнение 557 000 человек. Между тем, продажи упадут и по автомобилям местной сборки. Так, в Toyota уже сообщили, что изготовленный в США седан Toyota Camry, который только в первом квартале 2018 года приобрели более 90 тыс. американцев поднимется в цене в среднем на $1800. Базовая комплектация Toyota Camry составляет $23 645, так что повышение составит около 7,5%. Будут и другие потери. Так, в компании Jaguar Land Rover, которая одно время планировала построить завод в США, но и в итоге выбрала Словакию, уже сообщили, что из-за повышения пошлин американские дилеры не смогут пустить около $1,3 млрд. из ранее запланированных средств на модернизацию и развитие.

В общем, куда повернётся история, пока не ясно. Вполне может быть, Трамп пойдёт на компромиссный вариант, всё-таки в Европе за американские машины берут не 25%, а только 10%. Что касается Китая, то, не далее как с 1 июля он снизил ставку на импортные модели с 25% до 15%, попутно уменьшив пошлину и на импорт запчастей – с 10 до 6%. Однако, агентство Синьхуа уже сообщило, что если с 6 июля Трамп повысит пошлину, Китай в тот же день вернётся к прежнему уровню налогообложения!

Кстати, ещё одно важное предвыборное обещание Трампа – разобраться с NAFTA. Главный республиканец хочет взвинтить налог на мексиканские машины до совсем уж заоблачных 35% и вернуть всё утекшее из страны производство. То ли ещё будет…