Европа устанавливает рамки: Volkswagen полностью откажется от ДВС к 2035 году

Ещё в марте Volkswagen заявлял , что пока не планирует полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания, но ситуация в Европе стремительно меняется: власти, похоже, не хотят оставлять производителям выбора и подталкивают их к полной электрификации. Теперь Volkswagen устами директора по продажам Клауса Целльмера говорит, что избавится от моделей с ДВС в период с 2033 по 2035 год.

Клаус Целльмер дал интервью газете Münchner Merkur, в котором рассказал о вынужденной коррекции планов, объявленных концерном VW в марте. Тогда предполагалось, что к 2030 году 60% европейских продаж концерна будут составлять электромобили, а полностью от ДВС крупнейший немецкий автопроизводитель избавится как-нибудь потом. Теперь цель на 2030 год — это 70% электромобилей, на 2035 год — полный отказ от ДВС.

Коррекция планов связана с усилением экологического дискурса в политике Евросоюза, который хочет форсированными методами перевести экономику региона на рельсы так называемого устойчивого развития и полной углеродной нейтральности. В апреле мы рассказывали о проекте экологических норм Euro 7, которые вступят в силу после 2025 года и сделают жизнь ДВС невыносимой, но теоретически всё-таки возможной. Параллельно власти ЕС готовятся ужесточить нормы выбросов СО 2 (Euro 7 их напрямую не регулируют): планируется к 2030 году снизить разрешённые производителям лимит на 60%, к 2035 году — на 100%. Это значит, что в 2035 году двигатели внутреннего сгорания будут фактически запрещены, и Volkswagen вынужден с этим считаться и учитывать в своих планах.

Euro 7 и новые нормы выбросов СО 2 ещё не приняты, но опыт последних лет показывает, что никаких уступок от властей по части экологии ждать не приходится: если они решили завинтить гайки, то завинтят. Напомним, что с прошлого года автопроизводители, превышающие допустимый уровень выбросов СО 2 , платят углеродный штраф и отдельные марки концерна VW уже внесли в европейскую казну сотни миллионов евро. Например, углеродный штраф VW NFZ (коммерческие автомобили) за прошлый год составил 340 млн евро, Seat — 260 млн евро. Дальнейшее снижение планки выбросов СО 2 сделает выпуск моделей с ДВС с точки зрения бизнеса бессмысленным.

В общем, всё идёт к тому, что Европа к 2035 гооду станет полностью электромобильной — по крайней мере, на уровне новых легковых автомобилей. Что будет с грузовиками, пока не понятно: как батарейные электромобили для больших пробегов они пока нежизнеспособны, а для перевода грузовиков на водородные силовые установки требуются решительные и очень щедрые инвестиции со стороны властей в инфраструктуру соответствующих заправок. Volkswagen, в отличие от большинства конкурентов, не верит в будущее водородных машин и не хочет вкладываться в их разработку.

