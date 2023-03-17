Ferrari Roma Spider: мягкая складная крыша и техника, как у купе

Новинка итальянского бренда получила (впервые за более чем десятилетие!) нежёсткий верх и такой же 620-сильный битурбомотор V8 объёмом 3,9 литра, как у купе.

Компания Ferrari недавно анонсировала новинку, «спрятав» её за тизерами и крайне расплывчатым описанием «кое-что особенное». Теперь предположения подтвердились: итальянский производитель действительно подготовил Roma Spider – вариант «двухдверки» с открытым верхом. Напомним, купе, названное в честь столицы Италии, Рима, дебютировало ещё осенью 2019 года.

На фото: Ferrari Roma Spider

Ferrari представил Roma Spider в рамках эксклюзивного мероприятия для клиентов в Марокко. Отметим, новинка стала невольным преемником переднемоторного кабриолета 365 GTS/4 Daytona, который имел мягкую крышу (модель выпускалась в период с 1969 по 1973 годы). У более актуальных моделей, к примеру, у Ferrari Portofino и нынешнего Portofino M жёсткий складной верх. Стоит отметить, что ещё мягкая крыша была у среднемоторного Ferrari F430 Spider, который производился с 2005 по 2009 годы.



Ferrari впоследствии отправит Portofino M в отставку, место модели начального уровня с открытым верхом теперь будет занимать Roma Spider. Как рассказали разработчики, новая мягкая крыша обладает практически такой же звукоизоляцией и обеспечивает аналогичный акустический комфорт, как и у автомобилей с жёстким верхом (от Webasto). Для крыши Roma Spider используется изготовленная на заказ пятислойная ткань в двух цветах на выбор – чёрный или тёмно-красный.



У новинки крыша складывается на скорости до 60 км/ч, на это механизм тратит 13,5 секунды. По сравнению с жёстким верхом тканевый вариант экономит вес и пространство: в сложенной модификации такая крыша занимает место толщиной 220 мм. В Ferrari отметили, что сложенный верх не сильно влияет на объём багажника, но не уточнили, на сколько именно. При поднятой крыше объём грузового отсека Roma Spider составляет 255 литров.



На крышке багажника Roma Spider есть чёрная трапециевидная вставка со скруглёнными углами. Это подъёмное антикрыло, которое работает в трёх рабочих положениях: при низком лобовом сопротивлении, при средней прижимной силе и при высокой прижимной силе. Как пояснили разработчики, в третьем положении подвижный элемент создает угол 135 градусов с поверхностью заднего экрана, расположенным за подголовниками второго ряда сидений. В результате создаётся прижимная сила, эквивалентная 95 кг (на скорости 250 км/ч), при этом лобовое сопротивление увеличивается лишь на 4%.



Посадочная формула новинки такая же, как у купе Roma – «2+» (то есть второй ряд сидений, несмотря на наличие подголовников, скорее, предназначен для спортивных сумок). Водителю и пассажиру на передних креслах доступен так называемый «воздушный шарф» – функция подачи тёплого воздуха к шеям. Иных отличий от салона закрытой «двухдверки» нет.



Техника Ferrari Roma Spider тоже такая же, как и у купе. Речь идёт о битурбомоторе V8 семейства F154. Его объём составляет 3,9 литра, мощность – 620 л.с., а максимальный крутящий момент – 760 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями DCT.



Показатель сухой массы новой модели равен 1556 кг, что на 84 кг больше, чем у купе Roma, и на 11 кг больше, чем у Portofino M с жёсткой складной крышей. Первую «сотню» Roma Spider набирает за 3,4 секунды (для сравнения: Portofino M – за 3,45 секунды, купе Roma – за 3,4 секунды), до 200 км/ч модель разгоняется за 9,7 секунды (Portofino M – за 9,8 секунды, купе Roma – за 9,3 секунды). Максимальная скорость превышает 320 км/ч. Цены модели в компании пока назвали.

