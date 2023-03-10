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Ferrari анонсировала новинку: ей может стать Roma с открытым верхом

10.03.2023 82 0 1

Пока что итальянская марка показала только рулевое колесо загадочного автомобиля и пообещала представить «кое-что особенное»: премьера пройдёт на следующей неделе.

У компании Ferrari дела уже не первый год подряд идут весьма неплохо. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в 2022-м бренд реализовал по всему миру 13 221 автомобиль: этот результат на 18,5% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Известно, что от совокупного объёма продаж 22% приходятся на гибридные суперкары SF90 и 269, а оставшиеся 78% занимают чисто бензиновые модели.

На фото: купе Ferrari Roma

В скором времени итальянская марка представит некую новинку, пока что в компании описали её как «кое-что особенное», но никаких дополнительных подробностей об автомобиле нет. Дебют пройдёт на следующей неделе: Ferrari собирается презентовать загадочную модель 16 марта. На опубликованном производителем тизере, сопровождающем анонс, пока показалось только рулевое колесо с кнопками, крупным логотипом в центре, а также декоративными вставками из углеродного волокна.

Тизер новинки Ferrari

Предположительно тизер предваряет скорую премьеру кабриолета Ferrari Roma Spider, которого поклонники модели уже заждались, ведь купе Roma было представлено ещё осенью 2019 года. Известно, что вариант с открытым верхом находится в разработке, так как ранее фотошпионы ловили замаскированные прототипы соответствующей модификации в ходе дорожных тестов.

Хотя предположение о появлении в линейке Roma Spider пока под вопросом, ведь в модельном ряду присутствует Ferrari Portofino M с жёстким складным верхом и такой же «начинкой». Вероятно, прямой внутренней конкуренции удастся избежать, если у варианта Roma с открытым верхом будет тканевая крыша. Однако все подробности о будущей новинке мы узнаем уже совсем скоро, меньше, чем через неделю.

Напомним, купе, названное в честь Рима, оснащается битурбовосьмеркой семейства F154, её объём составляет 3,9 литра, мощность – 620 л.с., а максимальный крутящий момент – 760 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями DCT. Максимальная скорость такой «двухдверки» превышает 320 км/ч. На разгон от 0 до 100 км/ч ей требуется 3,4 секунды, а две «сотни» купе набирает за 9,3 секунды.

На фото: салон купе Ferrari Roma

Сейчас Ferrari переживает трансформацию. Так, в сентябре прошлого года был рассекречен первый в истории марки кроссовер, который получил имя Purosangue и мотор V12. Уже к концу ноября очередь за дорогостоящим SUV растянулась на два года, в результате компании пришлось временно прекратить приём заказов на эту модель.

Кроме того, марка взяла курс на постепенную (но не тотальную) электрификацию модельного ряда. Об этом летом 2022-го рассказал глава Ferrari Бенедетто Винья. Согласно представленной стратегии развития, первую электрическую модель Скудерия намерена представить в 2025 году, а к концу текущего десятилетия на долю «электричек» должно приходиться 40% объёма продаж автомобилей итальянского бренда.

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