Ferrari в 2022 году: новый рекорд продаж, рабочим дадут по 13 500 евро премии

Ковидные и постковидные периоды новейшей истории оказались настоящим подарком для лакшери-брендов: такого безудержного потребления они прежде не видели и теперь подсчитывают прибыль. Компания Ferrari по традиции часть прибыли отдаёт в виде премий сотрудникам.

О том, какие золотые времена настали для лакшери-брендов, мы уже рассказывали на примере Bentley и Rolls-Royce, но у Ferrari, как следует из опубликованного на этой неделе отчёта, дела идут ещё лучше: итальянская компания показала двузначные цифры роста продаж, выручки и прибыли в 2022 году.

Напомним, что пандемия COVID-19 стала катализатором социального расслоения в обществе и дала мощный толчок рынку лакшери-товаров. Действующие устаревшие модели общественно-политического управления не могут обеспечить справедливое распределение благ, в результате богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Как побороть бедность, пока никто толком не знает, зато ряды экспертов по заработку на росте благосостояния богатых ширятся на глазах — от новых лакшери-брендов в автопроме рябит в глазах, но соперничать с Ferrari им, конечно, тяжеловато, потому что Ferrari — настоящая глыба в мире роскоши.

Штаб-квартира Ferrari в Модене

В 2022 году Ferrari реализовала в мире 13 221 автомобиль, что на 18,5% больше результата 2021 года. Разбивку по моделям Ferrari не даёт, но сообщает, что 22% объёма продаж пришлись на гибридные суперкары SF90 и 269, остальное — это чисто бензиновые модели. Наибольший рост продаж (+73% до 1552 автомобилей) зафиксирован в китайском регионе (материковый Китай, Гонконг, Тайвань).



Данных по России Ferrari по понятным причинам не даёт, но на этот случай у нас есть статистика регистраций, собранная агентством «Автостат»: в 2022 году на учёт в нашей стране поставлены 36 итальянских «жеребцов».Чистая выручка компании Ferrari в 2022 году выросла на 19,3% до 5,1 млрд евро, чистая прибыль составила 939 млн евро (+13%).

По итогам года 5000 сотрудников Ferrari получат до 13 500 евро в виде премии — это, возможно, самые щедрые выплаты в индустрии, круче может быть только в Porsche (немецкая компания, обычно, определяет размер премий по итогам года весной).

Ferrari Purosangue

Портфель заказов Ferrari на 2023 год полон, так что можно ждать очередного рекорда продаж, но вряд ли прибыли, так как Скудерия вступила в период трансформации и подготовки к выпуску электромобилей, на что потребуются солидные инвестиции — подробнее об этом мы рассказывали летом прошлого года, когда гендиректор Ferrari Бенедетто Винья огласил долгожданную стратегию развития компании.



Главной новинкой Ferrari в прошлом году стал представленный в сентябре кроссовер Purosangue, к концу ноября очередь за ним растянулась на два года, после чего компания временно прекратила приём заказов на эту модель.

