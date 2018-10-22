Fiat представит новый кроссовер в ноябре: практичный SUV или конкурент Renault Arkana?

Fiat представит новый кроссовер в ноябре: практичный SUV или конкурент Renault Arkana?

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Итальянская марка анонсировала дебют своего нового паркетника – модель представят на автосалоне в Сан-Паулу, который откроется в начале следующего месяца. Перед премьерой новинки компания Fiat распространила ее тизеры.

На мотор-шоу в Бразилии итальянцы покажут концептуальный SUV, внешний облик которого разработан южноамериканским дизайн-центром Fiat. Судя по эскизам, засветившимся в видеотизере, на выставку привезут купеобразный кроссовер. Имя новинки не раскрывается. Ожидается, что паркетник Fiat с дизайном по мотивам бразильского концепта встанет на конвейер в ближайшем будущем, однако пока неизвестно, сохранит ли товарный паркетник кузов, как у Renault Arkana.

Напомним, в июне 2018-го концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представил планы развития почти для каждого из своих брендов. Так, к 2022 году марка Fiat должна выпустить как минимум три новых кроссовера, причем все они будут ориентированы в основном на рынки Латинской Америки: это паркетники А- и B-классов, а также трехрядный вседорожник, который в FCA отнесли к сегменту Low D.

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Новый концепт Fiat
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Новый концепт Fiat
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Новый концепт Fiat
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Новый концепт Fiat
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Новый концепт Fiat
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Новый концепт Fiat

Информации о первых двух кроссах пока нет, а вот слухи о третьем SUV ходят по Сети уже давно: ожидается, что этот кроссовер построят на базе пикапа Fiat Toro, который, в свою очередь, создан на растянутой версии платформы Small US Wide 4×4 (также лежит в основе Jeep Renegade и Jeep Compass). Эта «тележка» предполагает несущую конструкцию кузова, поперечное расположения двигателя и независимую заднюю подвеску. У семиместной версии кузова типа «купе», очевидно, не будет. Хотя кроссоверу класса Low D прочат еще и пятиместную модификацию, в этом случае «купе» все же имеет шансы стать серийным.

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Пикап Fiat Toro
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Пикап Fiat Toro
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Пикап Fiat Toro

Бразильские СМИ считают, что двигатели большому кроссу достанутся от Toro: в Бразилии, например, грузовик доступен с битопливными моторами EtorQ 1.8 (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на этаноле) и Tigershark 2.4 (174/186 л.с.), а также с турбодизелем MultiJet II 2.0 (170 л.с.). Коробки – 6МКП, 6АКП Aisin или 9АКП ZF, привод – передний или полный. Что же касается дизайна кроссовера, то двухъярусную оптику, вероятно, сохранят, однако, как сообщают местные издания, и фары, и дневные ходовые огни станут больше. Не исключено, что затем и донорский Toro получит светотехнику, как у паркетника.

У Fiat есть заводы в Бразилии и Аргентине, так что выпуск новых вседорожников, видимо, наладят в этих странах. За пределами Латинской Америки новинки марки вряд ли появятся.

Все подробности о концепте Fiat станут известны 6 ноября. До этого компания обещает опубликовать еще несколько тизеров прототипа.

 

Теги: Авторынок , Новинки , итальянская марка , кросс купе , кроссоверы , купеобразные кроссоверы , FIAT , Toro
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