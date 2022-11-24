Бизнес ×
  • Fiat собирается перейти на электротягу и остаться в компактном сегменте

Fiat собирается перейти на электротягу и остаться в компактном сегменте

24.11.2022 163 0 0

В итальянской компании считают решение Ford избавиться от Fiesta на европейском рынке возможностью укрепить свои позиции в этой нише. Fiat может возродить Panda.

 

Марка Fiat принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года. Продажи автомобилей бренда на старосветском рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам 2021-го клиенты купили 467 940 машин, что на 1,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Отметим, за последнее десятилетие пиковым для бренда стал 2017 год, когда дилерам удалось реализовать в Европе 769 670 экземпляров. В Stellantis рассчитывают, что в дальнейшем Fiat полностью откажется от ДВС и выйдет на прибыль.

Итальянский производитель начал масштабную трансформацию своей европейской линейки, которая в дальнейшем должна привести к полному «озеленению» бренда. В течение ближайших пяти лет компания планирует выпустить пять новых электромобилей, которые присоединятся к имеющемуся компакту Fiat 500e.

Первой из анонсированных новинок станет небольшой хэтчбек, который, по предварительным данным, будет базироваться на принадлежащей Stellantis платформе CMP (Common Modular Platform). Она лежит в основе «электричек» Peugeot e-208 и Opel Corsa-e, а в дальнейшем, вероятно, будет использоваться и для «пятидверки» Citroen C3 EV.

На фото: концепт Fiat Centoventi
1 / 2
На фото: концепт Fiat Centoventi
2 / 2

Вероятно, другие будущие «зелёные» новинки Fiat получат некие новые «тележки», подробностей о которых пока нет. Не исключено, что один из грядущих электрокаров будет создан по мотивам концепта Centoventi, который был представлен в 2019 году. Предполагается, что такой автомобиль смог бы возродить наименование Panda и вернуть его в модельный ряд марки.

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на главу марки Оливье Франсуа, Fiat, несмотря на планируемый полный переход на электротягу в Европе, намерен оставаться в сегменте компактных автомобилей – A и B. При этом некоторые другие бренды эту нишу покидают, уже сейчас, пока разрабатывать и выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания всё ещё можно.

На фото: Abarth 500e Scorpionissima
1 / 3
На фото: Abarth 500e Scorpionissima
2 / 3
На фото: Abarth 500e Scorpionissima
3 / 3

К примеру, Ford в сравнительно скором времени намерен попрощаться с Fiesta на старосветском рынке: как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, производство этого «хэтча» в немецком Кёльне будет завершено летом 2023 года. Также есть вероятность, что Volkswagen откажется от Polo из-за грядущих новых норм по выбросам (Евро-7). Дело в том, что производителям придётся изрядно потратиться на модернизацию, чтобы соответствовать новым требованиям, что сделает выпуск таких автомобилей невыгодным.

Оливье Франсуа отметил, что Fiat видит в уходе Фиесты возможность укрепить свои позиции в сегменте компактный автомобилей. «То, на чём мы сфокусированы, – это автомобили классов А, В, С, но с правильными двигателем, кузовом и технологией», — отметил он, добавив, что речь идёт о компактных машинах с «умной упаковкой». По словам главы Fiat, несмотря на планы остаться в указанных сегментах, в компании понимают, что это окажется непростой задачей.

хэтчбек авторынок новинки Европа бизнес FIAT

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Что такое универсальный, ремонтный и спортивный катализаторы и стоит ли их устанавливать Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный... 657 0 1 23.11.2022
Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 2269 1 3 22.11.2022
Статьи / Авто и технологии Совсем как русское: путь масла от скважины до потребителя своими глазами Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до... 612 0 3 22.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17305 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14003 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11093 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings