Fiat собирается перейти на электротягу и остаться в компактном сегменте

В итальянской компании считают решение Ford избавиться от Fiesta на европейском рынке возможностью укрепить свои позиции в этой нише. Fiat может возродить Panda.

Марка Fiat принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года. Продажи автомобилей бренда на старосветском рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам 2021-го клиенты купили 467 940 машин, что на 1,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Отметим, за последнее десятилетие пиковым для бренда стал 2017 год, когда дилерам удалось реализовать в Европе 769 670 экземпляров. В Stellantis рассчитывают, что в дальнейшем Fiat полностью откажется от ДВС и выйдет на прибыль.

Итальянский производитель начал масштабную трансформацию своей европейской линейки, которая в дальнейшем должна привести к полному «озеленению» бренда. В течение ближайших пяти лет компания планирует выпустить пять новых электромобилей, которые присоединятся к имеющемуся компакту Fiat 500e.



Первой из анонсированных новинок станет небольшой хэтчбек, который, по предварительным данным, будет базироваться на принадлежащей Stellantis платформе CMP (Common Modular Platform). Она лежит в основе «электричек» Peugeot e-208 и Opel Corsa-e, а в дальнейшем, вероятно, будет использоваться и для «пятидверки» Citroen C3 EV.

На фото: концепт Fiat Centoventi 1 / 2 На фото: концепт Fiat Centoventi 2 / 2

Вероятно, другие будущие «зелёные» новинки Fiat получат некие новые «тележки», подробностей о которых пока нет. Не исключено, что один из грядущих электрокаров будет создан по мотивам концепта Centoventi, который был представлен в 2019 году. Предполагается, что такой автомобиль смог бы возродить наименование Panda и вернуть его в модельный ряд марки.



Как сообщает британский Autocar со ссылкой на главу марки Оливье Франсуа, Fiat, несмотря на планируемый полный переход на электротягу в Европе, намерен оставаться в сегменте компактных автомобилей – A и B. При этом некоторые другие бренды эту нишу покидают, уже сейчас, пока разрабатывать и выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания всё ещё можно.

На фото: Abarth 500e Scorpionissima 1 / 3 На фото: Abarth 500e Scorpionissima 2 / 3 На фото: Abarth 500e Scorpionissima 3 / 3

К примеру, Ford в сравнительно скором времени намерен попрощаться с Fiesta на старосветском рынке: как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, производство этого «хэтча» в немецком Кёльне будет завершено летом 2023 года. Также есть вероятность, что Volkswagen откажется от Polo из-за грядущих новых норм по выбросам (Евро-7). Дело в том, что производителям придётся изрядно потратиться на модернизацию, чтобы соответствовать новым требованиям, что сделает выпуск таких автомобилей невыгодным.



Оливье Франсуа отметил, что Fiat видит в уходе Фиесты возможность укрепить свои позиции в сегменте компактный автомобилей. «То, на чём мы сфокусированы, – это автомобили классов А, В, С, но с правильными двигателем, кузовом и технологией», — отметил он, добавив, что речь идёт о компактных машинах с «умной упаковкой». По словам главы Fiat, несмотря на планы остаться в указанных сегментах, в компании понимают, что это окажется непростой задачей.