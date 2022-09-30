Citroen C3 EV разделит платформу с Peugeot e-208 и Opel Corsa-e. Премьера – в 2023 году

Citroen выпускает актуальный хэтчбек С3 для Европы с 2016 года (его не следует путать с одноимённой моделью, предназначенной для продаж в Индии и Южной Америке). В 2020-ом компакт пережил рестайлинг. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года дилеры реализовали на старосветском рынке 156 904 экземпляра, что на 5,1% больше, чем в 2020-ом. В текущем году у модели минус: за первые семь месяцев европейцы купили 83 584 «хэтча» (на 19% меньше, чем в январе-июле 2021-го).

На фото: актуальный хэтчбек Citroen C3 для Европы

Европа продолжает придерживаться курса на «озеленение»: многие марки продолжают активно вкладываться в создание электромобилей. Сейчас Citroen занимается разработкой полностью электрической версии хэтчбека C3, ожидается, что презентация новой модификации пройдёт в 2023 году. Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу отдела маркетинга и коммуникаций компании Лорана Барриа.



Топ-менеджер отметил, что в плане дизайна, экологичности материалов и конструкции новинка позаимствует часть решений у представленного совсем недавно концепта Citroen Oli. Напомним, он представляет собой электрический пикап-трансформер с вертикальным лобовым стеклом. В длину Oli вытянулся на 4,2 метра, в ширину – на 1,9 метра, в высоту – на 1,65 метра. Заявленная снаряженная масса автомобиля составляет всего 1000 кг. Шоу-кар получил батарею ёмкостью 40 кВт*ч, а его запас хода на одной зарядке составляет 400 км.



На фото: салон актуального хэтчбека Citroen C3 1 / 2 На фото: салон актуального хэтчбека Citroen C3 2 / 2

По словам Лорана Барриа, Citroen C3 EV станет первым серийным автомобилем бренда, который получит новый логотип. Как Kolesa.ru сообщал ранее, фирменный знак теперь представляет собой овал с двойным шевроном внутри. Напомним, его ещё в 1919 году придумал основатель компании – Андре Ситроен.



Ожидается, что электрическую версию Citroen C3 оснастят тяговой батареей сравнительно небольшой ёмкости (но, вероятно, она всё-таки будет больше, чем у концепта Oli). Не исключено, что хэтчбек получит такой же аккумулятор, как у Citroën e-C4: речь идёт о батарее ёмкостью 50 кВт*ч (полезная ёмкость – 45 кВт*ч), дальнобойность этого более крупного электрокара на одной зарядке составляет 352 км.

На фото: концепт Citroen Oli 1 / 4 На фото: концепт Citroen Oli 2 / 4 На фото: концепт Citroen Oli 3 / 4 На фото: концепт Citroen Oli 4 / 4

Как отмечает издание, новинка Citroen разделит платформу CMP (Common Modular Platform), которая лежит в основе Peugeot e-208 и Opel Corsa. Не исключено, что «зелёный» С3 позаимствует и «начинку»: указанные модели сейчас меняют свой 136-сильный электромотор на 156-сильный вариант (максимальный крутящий момент остался прежним – 260 Нм.).



Предполагается, что новинка может оказаться кросс-хэтчем, который по габаритам будет близок к шоу-кару Citroen Oli. У актуальной пятидверки длина равна 3996 м, ширина – 1749 мм, а высота – 1474 мм. Кроме того, в отделке предполагается использовать больше материалов из вторсырья (чтобы повысить экологичность). В компании отметили, что электрокар С3 в Европе будет выпускаться одновременно с «другим» С3 с ДВС, предназначенным для рынков развивающихся стран.

