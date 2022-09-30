Citroen C3 EV разделит платформу с Peugeot e-208 и Opel Corsa-e. Премьера – в 2023 году

Citroen выпускает актуальный хэтчбек С3 для Европы с 2016 года (его не следует путать с одноимённой моделью, предназначенной для продаж в Индии и Южной Америке). В 2020-ом компакт пережил рестайлинг. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года дилеры реализовали на старосветском рынке 156 904 экземпляра, что на 5,1% больше, чем в 2020-ом. В текущем году у модели минус: за первые семь месяцев европейцы купили 83 584 «хэтча» (на 19% меньше, чем в январе-июле 2021-го).
Европа продолжает придерживаться курса на «озеленение»: многие марки продолжают активно вкладываться в создание электромобилей. Сейчас Citroen занимается разработкой полностью электрической версии хэтчбека C3, ожидается, что презентация новой модификации пройдёт в 2023 году. Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу отдела маркетинга и коммуникаций компании Лорана Барриа.
Топ-менеджер отметил, что в плане дизайна, экологичности материалов и конструкции новинка позаимствует часть решений у представленного совсем недавно концепта Citroen Oli. Напомним, он представляет собой электрический пикап-трансформер с вертикальным лобовым стеклом. В длину Oli вытянулся на 4,2 метра, в ширину – на 1,9 метра, в высоту – на 1,65 метра. Заявленная снаряженная масса автомобиля составляет всего 1000 кг. Шоу-кар получил батарею ёмкостью 40 кВт*ч, а его запас хода на одной зарядке составляет 400 км.
По словам Лорана Барриа, Citroen C3 EV станет первым серийным автомобилем бренда, который получит новый логотип. Как Kolesa.ru сообщал ранее, фирменный знак теперь представляет собой овал с двойным шевроном внутри. Напомним, его ещё в 1919 году придумал основатель компании – Андре Ситроен.
Ожидается, что электрическую версию Citroen C3 оснастят тяговой батареей сравнительно небольшой ёмкости (но, вероятно, она всё-таки будет больше, чем у концепта Oli). Не исключено, что хэтчбек получит такой же аккумулятор, как у Citroën e-C4: речь идёт о батарее ёмкостью 50 кВт*ч (полезная ёмкость – 45 кВт*ч), дальнобойность этого более крупного электрокара на одной зарядке составляет 352 км.
Как отмечает издание, новинка Citroen разделит платформу CMP (Common Modular Platform), которая лежит в основе Peugeot e-208 и Opel Corsa. Не исключено, что «зелёный» С3 позаимствует и «начинку»: указанные модели сейчас меняют свой 136-сильный электромотор на 156-сильный вариант (максимальный крутящий момент остался прежним – 260 Нм.).
Предполагается, что новинка может оказаться кросс-хэтчем, который по габаритам будет близок к шоу-кару Citroen Oli. У актуальной пятидверки длина равна 3996 м, ширина – 1749 мм, а высота – 1474 мм. Кроме того, в отделке предполагается использовать больше материалов из вторсырья (чтобы повысить экологичность). В компании отметили, что электрокар С3 в Европе будет выпускаться одновременно с «другим» С3 с ДВС, предназначенным для рынков развивающихся стран.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться