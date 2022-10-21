Fiat Strada: самый популярный автомобиль в Бразилии провалил краш-тесты Latin NCAP

Комитет Latin NCAP опубликовал удручающие результаты проверки компактного пикапа Fiat Strada на пассивную безопасность: он заработал всего одну звезду из пяти. Такую же оценку получил его клон Ram 700.

Fiat Strada предназначен для стран Латинской Америки и производится в Бразилии, пикап второго поколения дебютировал в 2020 году и оказался очень успешным: по итогам 2021 года он, по данным ресурса Statista, разошёлся в Бразилии тиражом 109 114 шт., второе место занял Hyundai HB20 (86 464 шт.), третье — Fiat Argo (84 665 шт.). По итогам трёх кварталов 2022 года Fiat Strada сохраняет лидерство, так что неудивительно, что публикация его рейтинга безопасности Latin NCAP взбудоражила бразильцев и жителей других стран Латинской Америки, где этот пикап продаётся в том числе как Ram 700.

Fiat Strada 1 / 5 Fiat Strada 2 / 5 Fiat Strada 3 / 5 Fiat Strada 4 / 5 Fiat Strada 5 / 5

Latin NCAP испытал две версии пикапа — с одинарной кабиной (2 двери) и двойной кабиной (4 двери), между ними выявлена существенная разница, хотя итоговая оценка в любом случае низкая, то есть одна звезда. Fiat Strada с одинарной кабиной имеет в базовой комплектации две фронтальные подушки безопасности, а боковые не предусмотрены даже в виде опции. У пикапа с двойной кабиной две боковые подушки есть и входят в базовую комплектацию вместе с двумя фронтальными. Разница в оснащении объясняет тот факт, что пикап с двойной кабиной проходил боковой краш-тест о столб, а пикап с одинарной кабиной не проходил — без подушек этот тест не имеет смысла.



Фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением со стороны водителя деформируемый барьер обе версии пикапа прошли на грани допустимого: на грудной клетке водителя зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок (возможны сильные ушибы и переломы), есть риск травм колен о твёрдые детали передней панели. Пол кабины под ногами водителя сильно деформировался и был признан нестабильным, то есть не может держать нагрузки при более сложных, комплексных авариях.



Боковой удар на скорости 50 км/ч о деформируемый барьер пикап с одинарной кабиной без боковых подушек прошёл даже лучше, чем пикап с двойной кабиной с подушками: дело в том, что эти подушки раскрылись неправильно, на груди манекена в пикапе с двойной кабиной зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, а в пикапе без подушек опасных нагрузок датчики не выявили.



Fiat Strada/Ram 700 с одинарной кабиной

Боковой удар на скорости 29 км/ч о столб пикап с двойной кабиной полностью провалил: датчики в голове и грудной клетке манекена зафиксировал смертельно опасный, красный уровень нагрузок.В тестах, где оценивается защита от хлыстовых травм, испытатели выявили разницу в конструкции передних кресел у пикапов с одинарной и двойной кабинами: в первом случае защита от хлыстовых травм неудовлетворительная (красный уровень опасности), во втором — отличная.



Fiat Strada/Ram 700 с двойной кабиной

Защита детей оценивалась краш-тестом только в пикапе с двойной кабиной: опасных нагрузок не выявлено, но у испытателей есть претензии к маркировке креплений детских кресел, за что оценка была снижена. Минус пикапа с одинарной кабиной — отсутствие индикатора незастёгнутого ремня на пассажирском кресле (у пикапа с двойной кабиной он есть).



Защита пешеходов — подследственная у обеих версий, травмоопасных участков на передке слишком много. Оснащение средствами активной безопасности скудное: в базовой комплектации есть система стабилизации (ESC), но никаких других ассистентов водителя не предусмотрено.

По итогам тестов комитет Latin NCAP отправил в корпорацию Stellantis вопрос, будет ли проведена доработка конструкции Fiat Strada/Ram 700, но ответа на него не получил...

