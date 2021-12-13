Заканчивающий год в статусе бестселлера пикап Fiat Strada обрёл вариатор и новую топ-версию

Новая коробка предусмотрена только для грузовичка с мотором 1.3, при этом сам двигатель слегка «придушили». Ну а «роскошное» исполнение сделали с оглядкой на старшего брата – Toro.

Компактный пикап Fiat Strada выпускают в Бразилии с 1998 года, но во второе поколение он перешел лишь в 2020-м, получив полноценную четырехдверную кабину (при этом однорядная версия осталась в строю). Предшественник, даже несмотря на солидный по меркам индустрии возраст, там и так пользовался неплохим спросом, а свежий грузовичок, судя по всему, возглавит рейтинг самых популярных автомобилей бразильского рынка: с января по ноябрь реализовано уже более 100 000 экземпляров. И вот на этом фоне местное подразделение концерна Stellantis объявило о расширении линейки версий «второй» Strada.

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Главное – отныне пикап доступен не только с пятиступенчатой «механикой», но и с вариатором, причем Strada стала второй локальной моделью Fiat с такой коробкой (первенцем был паркетник Pulse). CVT положен машинам с атмосферным двигателем 1.3 семейства Firefly, заодно мотор довели до новых эконорм (вступят в силу с января 2022-го), так что теперь на бензине он выдает 98 л.с. вместо прежних 101 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 107 л.с. (было 109 л.с.). Напомним, грузовичок также доступен с двигателем 1.4 серии Fire, его модернизация еще не затронула (85 или 88 л.с.). Привод по-прежнему исключительно передний.



Fiat Strada Ranch. Из-за новой коробки снизилась грузоподъемность: у модели с CVT этот показатель составляет 600 кг против 650 кг у четырехдверного пикапа с «механикой» (грузоподъемность однорядного варианта – 720 кг)

Fiat Strada с вариатором представлена лишь в двух богатых версиях Volcano и Ranch, причем последняя – новая, и она теперь самая дорогая в гамме. К слову, прежде такой вариант был предусмотрен только для старшего грузовика Fiat Toro. Впрочем, у компакта свои особенности. Так, если аналогичный Toro внешне отличается от прочих комплектаций иной радиаторной решеткой, то у Strada решетка стандартная, зато у «роскошной» версии есть соответствующие бейджи на корме и передних крыльях, подножки и 15-дюймовые оригинальные колеса. Плюс корпуса наружных зеркал выполнены в черном глянце.



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Как и у Toro Ranch, переднюю панель Strada Ranch сделали двухцветной – она черно-коричневая. Коричневые же «кожаные» вставки есть и на креслах. Также в списке оборудования топ-версии Fiat Strada значатся мультимедийная система с сенсорным экраном, беспроводная зарядка для смартфона, четыре подушки безопасности и камера заднего вида.



Пикап с вариатором в версии Volcano (наполнение в основном такое же, как у Ranch, за исключением декора и обивки) стоит 111 990 бразильских реалов (около 1 453 000 рублей по актуальному курсу), новая топ-версия обойдется в 116 990 реалов (1 518 000 рублей). Базовый грузовичок с однорядной кабиной, мотором 1.4 и «механикой» сегодня стоит где-то от 86 000 реалов (1 116 000 рублей).

Базовый пикап Fiat Strada

Между тем у пикапа Fiat есть близнец – очевидно, Ram 700 тоже скоро обзаведется вариатором. Но за пределами Латинской Америки грузовички продавать все так же не планируют.

