На следующий год Росстандарт и МВД обещают подготовить новые стандарты и типы дорожных камер, которые снова начнут фиксировать среднюю скорость и уличать нас в опасном вождении. Ничего удивительного: вся мощь технического прогресса нацелена на то, чтобы заставить автомобилистов либо ездить медленно, либо вообще отказаться от своих колес. Что сулят нам эти нововведения? С таким вопросом мы обратились к эксперту, который занимается сертификацией автомобильной техники, – ГК «Серконс» .

Партнерский материал

Помните, недавно на нескольких патрульных машинах в Москве повесили суперсовременные и очень недешевые «мигалки», которые помимо основной своей функции стали фиксировать нарушения в движении? Так вот, эти кибер-комплексы, судя по официальной статистике ГИБДД, в особенной эффективности не были замечены. За первый месяц работы они обнаружили всего лишь 79 случаев нарушений скоростного режима.

Но заскучать за рулем нам не дадут. Для новых комплексов фотовидеофиксации будут разработаны новые стандарты ГОСТ и программное обеспечение. Эти камеры будут наделены новым правом фиксировать среднюю скорость, а вдобавок – ещё и такое спорное нарушение, как «опасное вождение».

Согласно действующему на данный момент ГОСТ Р 57144-2016 (касающемуся специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки для обеспечения контроля за дорожным движением), имеется определение, что такое «средняя скорость». «Однако это определение связано с процессом измерения радарной части, а не со способом фиксации нарушения скорости на протяженном участке», – объясняет руководитель органа по сертификации колесно-транспортных средств и автомобильных компонентов ГК «Серконс» Дмитрий Хохлов.

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Вот как это звучит в источнике: «Средняя скорость движения ТС – характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

«Конечно, прежде всего изменения должны быть внесены в ПДД и законодательные нормы КоАП, – продолжает эксперт крупнейшего органа сертификации «Серконс». – Понятие "средняя скорость" и штраф за ее превышение в нормативно-правовых документах отсутствуют. У любого нарушения должно быть место и время. Но как быть в случае достаточно протяженного участка и длительности по времени? Фактически у органов наказания имеются лишь косвенные доказательства превышения скоростного режима: нет конкретного места и времени нарушения, а превышение скоростного порога не соответствует реальному и неоднозначно назначено в плане сетки штрафа, установленного лишь для истинной скорости автомобиля».

Словом, без изменений нормативно-правовой базы эффективности от фиксации средней скорости ожидать не стоит.



Но самую бурную дискуссию в обществе вызвала предусмотренная возможность фиксации в автоматическом режиме такого преступления, как опасное вождение. Среди перечня потенциальных угроз – торможение, несоблюдение дистанции, «шашки» на дороге и препятствие обгону.



Согласно правилам ПДД, опасной ездой считается совокупность определенных маневров, которая совершилась водителем более одного раза и могла повлечь реальную угрозу для жизни людей. Норма введена еще в 2016 году, но практического применения до сих пор не находит. Конечно, возможно «обучить» камеры наблюдения отслеживать движение автомобилей с превышением скорости потока и многократными перестроениями, сопряженными с нарушением безопасной дистанции и боковых интервалов. И теоретически достаточно было бы заменить программное обеспечение в комплексах видеофиксации, но не всё так просто.

«Проблема в том, что в связи с неоднократной повторяемостью опасных действий согласно определению "опасного вождения" их нужно зафиксировать на протяженном участке, – говорит эксперт «Серконс» Дмитрий Хохлов. –То есть, длительное нарушение требует столь же длительной фиксации. А ведь этот "состав преступления", как правило, сопряжен с высокой скоростью. Соответственно, на этом участке должна быть целая сеть камер или высотные камеры для обзора сверху-вниз в режиме "полёт птицы" (например, с беспилотного дрона) для контроля траектории движения и точек создания помех в движении другому транспорту. И тогда возможно было бы собрать доказательный материал, свидетельствующий о таком нарушении, как "опасное вождение". В любом случае, конечное решение будет за инспектором.

Где-то на заре становления нашего испытательного центра "ПромМаш Тест" у нас был проект с комплексом "Ураган", когда мы испытывали и измеряли скорость с помощью бесконтактных датчиков, средств метрологии и видеокамер, – рассказывает основатель ГК «Серконс» Ихсан Бозкурт. – Мы еще тогда убедились в том, насколько все зависит от уровня и возможностей современных средств измерения и видеофиксации для самого понятия "автоматическая фиксация". Даже при наличии нормативно-правовой базы для того, чтобы схема реально стала рабочей, нужно больше денег и больше времени. Думаю, только на тестирование и введение в эксплуатацию таких продвинутых комплексов понадобится около 2-х лет».

При этом, по словам эксперта из «Серконс» Дмитрия Хохлова, в городе уже существует единая нейросеть, которая объединяет все камеры. И если чья-то машина хронически «цепляет» много штрафов, то такой водитель и сегодня может расцениваться как потенциально опасный. Может, стоит использовать эти алгоритмы и давать оперативно информацию патрульным службам на дороге, а не искать новые поводы для штрафов в автоматическом режиме? С учетом того, что мы достаточно быстро движемся к беспилотной эре, необходимость штрафов в будущем отпадет сама собой, а камеры займут роль пассивных наблюдателей.

