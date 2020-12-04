Финал сезона «Кубка Мира» чемпионата Wheel to Wheel

Такое взаимопонимание не встречал еще ни один симрейсинг. Пилоты не имели технической возможности поддерживать между собой связь, но каждый раз на трассе они четко следовали выверенной тактике – на каждую гонку готовилось несколько стратегий. Это тот случай, когда на старте все получится, даже если не получится. Словом, Бевз, Орлов и Звягинцев доказали, что они – эталон командной работы.
По горячим следам покрышек мы взяли интервью у Игоря Звягинцева. И тут были одни эмоции.
Но, дорогие друзья, это еще не все! Посмотрев на таблицу, опубликованную ниже, вы можете увидеть, что на ближайшем этапе, который завершит сезон, Tony Motors, ЗВЕЗДА РОССИИ и Kolorika вполне могут побороться за бронзу чемпионата, а если все сложится идеально, то Tony Motors могут навязать борьбу команде SKILL за серебро чемпионата.
Ну и болельщиков ждет небольшой сюрприз. Руководство чемпионата традиционно дает возможность пилотам изменить ливрею на финальную гонку. А сама же гонка начнется с круга почета за машиной безопасности. Так пилоты поблагодарят болельщиков за их переживания, которые подбадривали участников на протяжении этих 8 гонок.
Не пропустите гонку в это воскресенье, 6 декабря. Зеленые огни в 20:00.
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