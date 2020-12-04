Финал сезона «Кубка Мира» чемпионата Wheel to Wheel

Вот и близится к завершению сезон «Кубок Мира». Чемпион уже известен – им стала команда DEACTOR. Пилоты команды Андрей Бевз и Макс Орлов под руководством Игоря Звягинцева создали великолепный тандем. Эмоции и рассудительность, машина, которую не выбрали другие участники, и в итоге Кубки чемпионата у них. Что примечательно, именно Deactor выполнили первый «дубль» в истории чемпионата Wheel to Wheel. Их завистливо называли «самовозами» – по аналогии с Mercedes, выступающей в F1.

Такое взаимопонимание не встречал еще ни один симрейсинг. Пилоты не имели технической возможности поддерживать между собой связь, но каждый раз на трассе они четко следовали выверенной тактике – на каждую гонку готовилось несколько стратегий. Это тот случай, когда на старте все получится, даже если не получится. Словом, Бевз, Орлов и Звягинцев доказали, что они – эталон командной работы.

По горячим следам покрышек мы взяли интервью у Игоря Звягинцева. И тут были одни эмоции.

Но, дорогие друзья, это еще не все! Посмотрев на таблицу, опубликованную ниже, вы можете увидеть, что на ближайшем этапе, который завершит сезон, Tony Motors, ЗВЕЗДА РОССИИ и Kolorika вполне могут побороться за бронзу чемпионата, а если все сложится идеально, то Tony Motors могут навязать борьбу команде SKILL за серебро чемпионата.

Ну и болельщиков ждет небольшой сюрприз. Руководство чемпионата традиционно дает возможность пилотам изменить ливрею на финальную гонку. А сама же гонка начнется с круга почета за машиной безопасности. Так пилоты поблагодарят болельщиков за их переживания, которые подбадривали участников на протяжении этих 8 гонок.

Не пропустите гонку в это воскресенье, 6 декабря. Зеленые огни в 20:00.