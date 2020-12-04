Автоспорт ×

Финал сезона «Кубка Мира» чемпионата Wheel to Wheel

04.12.2020 33 0 0

Вот и близится к завершению сезон «Кубок Мира». Чемпион уже известен – им стала команда DEACTOR. Пилоты команды Андрей Бевз и Макс Орлов под руководством Игоря Звягинцева создали великолепный тандем. Эмоции и рассудительность, машина, которую не выбрали другие участники, и в итоге Кубки чемпионата у них. Что примечательно, именно Deactor выполнили первый «дубль» в истории чемпионата Wheel to Wheel. Их завистливо называли «самовозами» – по аналогии с Mercedes, выступающей в F1.

 

Такое взаимопонимание не встречал еще ни один симрейсинг. Пилоты не имели технической возможности поддерживать между собой связь, но каждый раз на трассе они четко следовали выверенной тактике – на каждую гонку готовилось несколько стратегий. Это тот случай, когда на старте все получится, даже если не получится. Словом, Бевз, Орлов и Звягинцев доказали, что они – эталон командной работы.

По горячим следам покрышек мы взяли интервью у Игоря Звягинцева. И тут были одни эмоции.

Но, дорогие друзья, это еще не все! Посмотрев на таблицу, опубликованную ниже, вы можете увидеть, что на ближайшем этапе, который завершит сезон, Tony Motors, ЗВЕЗДА РОССИИ и Kolorika вполне могут побороться за бронзу чемпионата, а если все сложится идеально, то Tony Motors могут навязать борьбу команде SKILL за серебро чемпионата.

Ну и болельщиков ждет небольшой сюрприз. Руководство чемпионата традиционно дает возможность пилотам изменить ливрею на финальную гонку. А сама же гонка начнется с круга почета за машиной безопасности. Так пилоты поблагодарят болельщиков за их переживания, которые подбадривали участников на протяжении этих 8 гонок.

Не пропустите гонку в это воскресенье, 6 декабря. Зеленые огни в 20:00.

автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о... 77 0 0 04.12.2020
Статьи / Практика Ленточные хомуты, причина течей советских машин: разбираем, что в них хорошего и плохого Особенность советского автопрома, которая десятилетиями пила кровушку автовладельцев, – ленточно-шплинтовые хомуты. С каким облегчением вздохнули водители, когда эти хомуты исчезли в начале... 173 0 0 04.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Tiguan I с пробегом: облетающая кусками краска и салон, полный «колхоза» Второй в современной истории Фольксвагена кроссовер (первым был Touareg) оказался успешным во всех смыслах – и по балансу потребительских качеств, и по популярности. Сейчас, когда меньше чем... 1881 4 9 02.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 163996 8 96 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 52592 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 46259 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings