Флагманский гибрид Geely Monjaro Plus: пневмоподвеска, «режим краба» и только передний привод

Презентацию кроссовера Geely Xingyue L Plus для китайских журналистов и блогеров провели еще в сентябре. Теперь марка рассекретила все характеристики новинки, озвучила предварительные цены и открыла прием заявок. Напомним, что в других странах, включая Россию, паркетник, известный на домашнем рынке как «просто» Xingyue L, зовется Geely Monjaro (у нас кроме стандартного SUV Джили еще есть родственный кроссовер Volga K50). Ну а в Китае паркетник с «фамилией» Plus возглавил семейство модели.

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Geely Xingyue L Plus получил собственные бамперы, иначе оформлены боковины и задние стойки. Как и стандартный SUV, флагман имеет крупную радиаторную решетку с вертикальными плашками, но сами плашки – другие, более массивные. Фары новой версии «отлеплены» от решетки, вдобавок у них иная светодиодная начинка.

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У Плюса пять комплектаций, топовая называется Master Collection Editon, ее особенности – бордовый кузов, окрашенные в серебристый цвет стойки, верхняя часть боковин и спойлер на крыше, колеса в ретростиле.

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Длина Xingyue L Plus равна 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. Размеры актуального «просто» Geely Xingyue L: длина – 4770 или 4795 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, расстояние между осями – 2845 мм. Самый дешевый Плюс «стоит» на 20-дюймовых дисков, у остальных версий – 21-дюймовые.

В пятиместном салоне – единый 30-дюймовый экран мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью. В Китае Xingyue L без «фамилии» тоже бывает с «парящим» табло, но у того кроссовера оно состоит из двух дисплеев. Гигантский дисплей имеют все версии Geely Xingyue L Plus. В списке оборудования базового кроссовера также значатся: панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, отсек с функциями подогрева и охлаждения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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«Средние» комплектации – это еще проекционный дисплей, массажер передних кресел, беспроводная зарядка, откидывающийся столик. Предтоповый Geely Xingyue L Plus также имеет подогрев, вентиляцию и массажер задних сидений (правое кресло – еще и с подставкой для ног) и расширенный комплекс водительских ассистентов (включая лидар над лобовым стеклом). Наконец, у топового кроссовера есть потолочный экран диагональю 17,3 дюйма для задних пассажиров. Правда, в этом случае вместо стеклянной крыши у Плюса обычный люк. За доплату можно заказать робота-ассистента Eva.

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На данный момент Geely Xingyue L Plus предложен только с фирменной гибридной установкой i-HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Система состоит из бензинового турбомотора 2.0 (218 л.с.) и расположенного на передней оси 313-сильного электродвигателя. Да, полный привод для гибрида не предусмотрен. Впрочем, ранее Geely сертифицировала и «традиционный» Плюс – не исключено, что у такого кроссовера будет полноприводная версия. Гибрид же, начиная с третьей по старшинству комплектации, еще имеет пневмоподвеску, а у предтопового и самого роскошного кроссоверов вдобавок есть механизм подруливания задних колес и «режим краба».

Без учета акций на старте предзаказа гибридный Geely Xingyue L Plus обойдется в 167 700 – 209 700 юаней, что эквивалентно примерно 2,08 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу. Вероятно, впоследствии такой кроссовер отправят на экспорт.