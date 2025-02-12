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Флагманский седан Chery Fulwin A9 показался на новых официальных фото

12.02.2025 944 0 1

Компания Chery готовится запустить в продажу новую большую четырехдверку. На родине модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида.

О старте производства седана Chery Fulwin A9 было объявлено еще осенью прошлого года, но новинка пока только готовится к выходу на домашний рынок. Так, сегодня компания опубликовала очередную порцию фирменных изображений. И если прежде Chery пиарила в основном серебристые и черные машины, то кузов четырехдверки на свежих картинках окрашен в новый цвет – темно-вишневый.

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Напомним, в Поднебесной Fulwin (на китайском звучит как Fengyun) – это отдельное семейство, которое было создано специально для электрифицированных машин. Сейчас в линейку входят седаны Fulwin A8 и A8 L, кроссоверы T6, T8, T9 и T10. У всех перечисленных моделей есть аналоги под материнской маркой Chery. А вот ближайшим родственником Fulwin A9 является Exeed Sterra ES (на экспортных рынках, включая Россию, это будет Exlantix ES).

Точные габариты «девятки» все еще не раскрыты. Ранее в Chery сообщили, что длина Fulwin A9 составляет «более 5 метров», ширина – «почти 2 метра», колесная база – «более 3 метров». Среди особенностей внешности – гладкий «нос» со множеством встроенных диодных элементов, крупные колеса и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для модели также предусмотрен лидар.

В салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Кроме того, наряду со стандартной пятиместной версией седану обещано четырехместное исполнение: между задними креслами такого Chery Fulwin A9 будет массивная «тумба» с пультом и отсеком для мелочевки, плюс между спинками нашлось место для холодильника.

Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида с фирменной системой C-DM. По предварительным данным, в состав установки входят бензиновый турбомотор 1.5 (143 л.с.) и электродвигатель мощностью 204 л.с. Будет и полноприводная версия с двумя электромоторами, но суммарная отдача еще не объявлена. Наконец, для четырехдверки предусмотрена адаптивная подвеска.

Полноценную презентацию Chery Fulwin A9 должны провести в ближайшее время.

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