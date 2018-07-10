В июне этого года корейская марка представила на автосалоне в Пусане концептуальный кросс HDC-2 Grandmaster. Предполагается, что уже в этом году прототип перевоплотится в серийную модель, которая поступит в продажу под именем Palisade. В линейке марки новинка окажется на ступеньку выше Santa Fe, а главными рынками для нее, вероятно, станут США. Между тем вседорожник может появиться и в России. Об этом в интервью порталу MotorPage сообщил Алексей Калицев, управляющий «Хёндэ Мотор СНГ».
«Вы наверняка слышали, что наша компания заканчивает работу над новым внедорожником Hyundai Palisade, который по размерам больше нынешнего Santa Fe. Мы рассматриваем возможность его продаж в России», — сообщил топ-менеджер.
По неофициальным данным, товарный Hyundai Palisade построят на новой «тележке» с поперечным расположением двигателя и базовым приводом на переднюю ось. Та же платформа, видимо, лежит и в основе серийного воплощения Kia Telluride (новый товарный кросс Kia тоже пока еще не представлен). Palisade, скорее всего, предложат с восьмиместным салоном. Данных о моторах новинки пока нет.
Также Алексей Калицев напомнил о том, что уже в этом году на наш рынок выйдут рестайлинговый Tucson и Santa Fe нового поколения. Точные сроки, цены и комплектации «наших» версий пока не раскрываются, известно лишь, что российская премьера Санты состоится в конце августа в рамках Московского автосалона.
Дореформенный Hyundai Tucson в России можно купить с бензиновыми «атмосферником» 2.0 MPI (149,6 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (177 л.с.), дизелем R 2.0 (185 л.с.). Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», турбодвигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом», а дизель – с 6АКП. Привод – передний или полный. Цена дорестайлингового Tucson начинается с отметки в 1 369 000 рублей.
Нынешний Hyundai Santa Fe у нас доступен с бензиновым 2.4 MPI (171 л.с.) и дизелем 2.2 CRDi (200 л.с.), оба комплектуются 6АКП, привод – только полный. Цена Санты предыдущего поколения – от 1 964 000 рублей.
Кстати, ранее дизайнер «Колёса.ру» представил свое видение того, как мог бы выглядеть серийный кроссовер Hyundai Palisade.
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