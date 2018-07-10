Компания Хёндэ может расширить свою модельную линейку на российском рынке за счет вседорожника, который окажется больше Santa Fe.

В июне этого года корейская марка представила на автосалоне в Пусане концептуальный кросс HDC-2 Grandmaster. Предполагается, что уже в этом году прототип перевоплотится в серийную модель, которая поступит в продажу под именем Palisade. В линейке марки новинка окажется на ступеньку выше Santa Fe, а главными рынками для нее, вероятно, станут США. Между тем вседорожник может появиться и в России. Об этом в интервью порталу MotorPage сообщил Алексей Калицев, управляющий «Хёндэ Мотор СНГ».

1 / 5 На фото: концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster 2 / 5 На фото: концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster 3 / 5 На фото: концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster 4 / 5 На фото: концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster 5 / 5 На фото: концепт Hyundai HDC-2 Grandmaster

«Вы наверняка слышали, что наша компания заканчивает работу над новым внедорожником Hyundai Palisade, который по размерам больше нынешнего Santa Fe. Мы рассматриваем возможность его продаж в России», — сообщил топ-менеджер.

По неофициальным данным, товарный Hyundai Palisade построят на новой «тележке» с поперечным расположением двигателя и базовым приводом на переднюю ось. Та же платформа, видимо, лежит и в основе серийного воплощения Kia Telluride (новый товарный кросс Kia тоже пока еще не представлен). Palisade, скорее всего, предложат с восьмиместным салоном. Данных о моторах новинки пока нет.

1 / 3 На фото: Hyundai Santa Fe нового поколения 2 / 3 На фото: Hyundai Santa Fe нового поколения 3 / 3 На фото: Hyundai Santa Fe нового поколения

Также Алексей Калицев напомнил о том, что уже в этом году на наш рынок выйдут рестайлинговый Tucson и Santa Fe нового поколения. Точные сроки, цены и комплектации «наших» версий пока не раскрываются, известно лишь, что российская премьера Санты состоится в конце августа в рамках Московского автосалона.

Дореформенный Hyundai Tucson в России можно купить с бензиновыми «атмосферником» 2.0 MPI (149,6 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (177 л.с.), дизелем R 2.0 (185 л.с.). Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», турбодвигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом», а дизель – с 6АКП. Привод – передний или полный. Цена дорестайлингового Tucson начинается с отметки в 1 369 000 рублей.

1 / 3 На фото: обновленный Hyundai Tucson 2 / 3 На фото: обновленный Hyundai Tucson 3 / 3 На фото: обновленный Hyundai Tucson

Нынешний Hyundai Santa Fe у нас доступен с бензиновым 2.4 MPI (171 л.с.) и дизелем 2.2 CRDi (200 л.с.), оба комплектуются 6АКП, привод – только полный. Цена Санты предыдущего поколения – от 1 964 000 рублей.

Кстати, ранее дизайнер «Колёса.ру» представил свое видение того, как мог бы выглядеть серийный кроссовер Hyundai Palisade.