Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 готовится к старту продаж

На домашний рынок большой китайский паркетник должен выйти весной, при этом не исключено, что премьеру проведут раньше. На родине марки новинку предложат с двухлитровой «турбочетверкой», модели также прочат гибридную версию.

Без лоскутка камуфляжа этот кроссовер Chery впервые засветился еще минувшей осенью, а в декабре SUV «слил» минпром КНР. Ну а в самом начале января текущего года компания официально объявила имя модели – Tiggo 9. Теперь же китайские профильные СМИ рапортуют о том, что Chery приступила к производству трехрядного паркетника: местный сегмент интернета заполонили снимки «девятки», сделанные на заводе (например, фото выложили на форуме Autohome).

Благодаря сертификационному органу мы знаем, что Tiggo 9 стал самым крупным кроссовером бренда. Длина новинки равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, колесная база – 2820 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок к актуальному Kia Sorento.



Дизайн экстерьера получился без революционных решений, глаз цепляется разве что за гигантскую радиаторную решетку с вертикальными клиньями. «Девятке» также достались массивный передний бампер с L-образными вставками и выдвижные ручки дверей, задние фонари расположены на черной плашке. Для кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса. В салоне – табло, двухэтажный центральный тоннель и необычные дефлекторы обдува. Tiggo 9 будет доступен в пяти- или семиместном исполнении.

Двигатель в документах минпрома был указан один: бензиновая «турбочетверка» 2.0, у которой два варианта мощности – 254 или 261 л.с. Предполагается, что паркетник укомплектован восьмиступенчатым «автоматом». Скорее всего, Chery Tiggo 9 предложат с полным приводом – по крайней мере, на зарубежных рынках. Кроме того, китайские медиа полагают, что позже кросс обзаведется гибридной версией.



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В Поднебесной старта продаж большого SUV ждут в мае этого года, но премьеру могут провести раньше. После того, как Tiggo 9 освоит домашний рынок, его, вероятно, привезут и в Россию.

