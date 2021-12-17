Новинки ×

Ford Everest следующего поколения: новые изображения

17.12.2021 389 0 0

Вчера компания Ford распространила первые фотографии будущей новинки в камуфляже, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть внедорожник.

 

Рамный внедорожник Everest впервые в модельной гамме Форда появился в 2003 году. Он был разработан для азиатских рынков и в значительной части был идентичен пикапу Ranger. Модель нынешнего (второго по счёту) поколения производится с 2015 года, а в 2018-м она получила рейстайлинг. Внедорожник второй генерации также построен на платформе пикапа Ford Ranger с индексом T6. Не будет исключением и грядущий Everest третьего поколения: основой для него станет пикап, премьера которого состоялась в конце прошлого месяца.

Рендер нового Ford Everest

Судя по опубликованным фотографиям внедорожника в камуфляже, вплоть до центральных стоек он будет практически идентичен новому пикапу. По форме бокового остекления Everest третьей генерации немного будет напоминать большой корейский кроссовер Kia Telluride, а вдоль подоконной линии расположится L-образный хромированный молдинг. А вот задняя часть будет весьма оригинальной: здесь появятся фонари с необычной графикой светодиодных элементов, визуально объединённые декоративной планкой. 

Рендер нового Ford Everest

Как уже говорилось, новый внедорожник будет построен на рамной платформе пикапа Ranger. У него же наверняка будет позаимствована моторная гамма, которая включает в себя 2-литровый четырёхцилиндровый турбодизель  EcoBlue от модели предыдущего поколения, бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, а также дизельный V6 3.0. Базовые версии оснастят 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, для более мощных модификаций предложат 10-ступенчатый «автомат». Основные рынки для будущей новинки – Африка, Китай, Юго-Восточная Азия и Австралия.

Премьера нового Everest состоится в первом квартале следующего года.

Ford Everest нынешнего поколения
1 / 3
Ford Everest нынешнего поколения
2 / 3
Ford Everest нынешнего поколения
3 / 3

Сегодня в России легковые модели Форд официально не представлены, а модельная гамма состоит лишь из коммерческих моделей Transit.      

Напомним, на днях было представлено самое мощное купе Ford Mustang, которое предложит более 900 л.с.

внедорожник кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Ford Ford Everest Ford Ranger

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ре... 184 0 0 17.12.2021
Статьи / Интересно Тонированный приемник, противоугонный болт и зеркало с часами: необычные советские аксессуары Давненько мы не совершали ретро-экскурсов и тестирования «капсул времени»! Пора снова прогуляться во времена, когда автомобильные аксессуары были редкими и дефицитными товарами, поймать кото... 1534 2 1 16.12.2021
Статьи / Технологии Водород, метан или улучшенный бензин: чем заправляемся сегодня и на чем будем ездить завтра Отвечаем на вопросы читателей, что такое современное моторное топливо и что влияет на его качество 347 0 1 16.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18482 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17304 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16316 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings