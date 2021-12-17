Вчера компания Ford распространила первые фотографии будущей новинки в камуфляже, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть внедорожник.

Рамный внедорожник Everest впервые в модельной гамме Форда появился в 2003 году. Он был разработан для азиатских рынков и в значительной части был идентичен пикапу Ranger. Модель нынешнего (второго по счёту) поколения производится с 2015 года, а в 2018-м она получила рейстайлинг. Внедорожник второй генерации также построен на платформе пикапа Ford Ranger с индексом T6. Не будет исключением и грядущий Everest третьего поколения: основой для него станет пикап, премьера которого состоялась в конце прошлого месяца.

Рендер нового Ford Everest

Судя по опубликованным фотографиям внедорожника в камуфляже, вплоть до центральных стоек он будет практически идентичен новому пикапу. По форме бокового остекления Everest третьей генерации немного будет напоминать большой корейский кроссовер Kia Telluride, а вдоль подоконной линии расположится L-образный хромированный молдинг. А вот задняя часть будет весьма оригинальной: здесь появятся фонари с необычной графикой светодиодных элементов, визуально объединённые декоративной планкой.

Рендер нового Ford Everest

Как уже говорилось, новый внедорожник будет построен на рамной платформе пикапа Ranger. У него же наверняка будет позаимствована моторная гамма, которая включает в себя 2-литровый четырёхцилиндровый турбодизель EcoBlue от модели предыдущего поколения, бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, а также дизельный V6 3.0. Базовые версии оснастят 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, для более мощных модификаций предложат 10-ступенчатый «автомат». Основные рынки для будущей новинки – Африка, Китай, Юго-Восточная Азия и Австралия.

Премьера нового Everest состоится в первом квартале следующего года.

Ford Everest нынешнего поколения 1 / 3 Ford Everest нынешнего поколения 2 / 3 Ford Everest нынешнего поколения 3 / 3

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