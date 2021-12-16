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  • Конкурент Pajero Sport от Ford вот-вот сменит поколение: фото и видео нового Everest

Конкурент Pajero Sport от Ford вот-вот сменит поколение: фото и видео нового Everest

16.12.2021 151 0 0

Передок у грядущего внедорожника почти такой же, как у родственного пикапа Ranger. Салон Эвереста сама марка еще не показала, но и внутри он, скорее всего, скопирует брата, то есть ждем вертикальный планшет.

 

Рамный вездеход Everest в гамме Форда присутствует с 2003 года, модель актуальной генерации дебютировала в 2015-м, а более-менее серьезную модернизацию она пережила три года назад. Во всех своих поколениях внедорожник оставался братом пикапа Ford Ranger, вот и засвеченный сегодня новый Everest создан на базе грузовика – естественно, свежего, такой Рейнджер представили меньше месяца назад.

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Кстати, фирменные фото и видео распространил, в том числе, и ближневосточный офис Ford, а ведь предыдущий внедорожник в этом регионе не представлен: видимо, таким образом компания решила компенсировать выбывшую из списка рынков Индию (эту страну марка фактически покидает, там модель звалась Endeavour). Ну а традиционный ареал обитания Эвереста – Африка, Китай, Юго-Восточная Азия и Австралия. Главные конкуренты – Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner и Isuzu MU-X (у всех тоже есть грузовые родственники).

Ford Ranger нового поколения
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Ford Ranger нового поколения
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Ford Ranger нового поколения
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От камуфляжа вездеход еще не избавился, впрочем, пленка совсем не мешает разглядеть то, что передняя часть у нового Ford Everest почти такая же, как у последнего пикапа. А вот задние фонари – оригинальные, причем секции на багажной двери стали больше. От Ranger модель также получила раму и шасси с неразрезным задним мостом, при этом у Everest – традиционно – пружины вместо рессор. 

Интерьер производитель пока не продемонстрировал, но и его наверняка оформили, как у родственного пикапа, а это значит, что дорогим версиям Ford Everest положены мультимедийная система с вертикальным экраном и виртуальная «приборка». Ну и еще в список оборудования могли войти камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Скорее всего, внедорожник по-прежнему будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Уходящий Ford Everest (с черным декором — версия Sport)
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Уходящий Ford Everest (с черным декором — версия Sport)
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Уходящий Ford Everest (с черным декором — версия Sport)
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Уходящий Ford Everest (с черным декором — версия Sport)
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Уходящий Ford Everest (с черным декором — версия Sport)
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Уходящий Ford Everest (с черным декором — версия Sport)
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В моторную гамму нового грузовика Ford Ranger входят четырехцилиндровые дизели, плюс турбодизель V6 3.0. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат», а также 10АКП. У Everest, видимо, будет тот же набор. Привод – задний или полный.

Мировую премьеру внедорожник новой генерации справит в первом квартале 2022 года.

Между тем впереди нас еще ждет презентация следующего Volkswagen Amarok, который окажется близнецом Ford Ranger. И от этого вдвойне интереснее – решится ли немецкая марка на выпуск аналога Everest?

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