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  • Volkswagen дразнит новыми тизерами пикапа Amarok следующего поколения: теперь салон

Volkswagen дразнит новыми тизерами пикапа Amarok следующего поколения: теперь салон

08.12.2021 270 0 0

Продажи новинки немецкого бренда в Европе стартуют в конце 2022 года, позже модель появится и на других рынках.

 

Volkswagen продаёт пикап Amarok с 2010 года. Текущую версию модели пока выпускают в Аргентине, однако в России и Европе автомобили уже не купить : производство грузовиков на заводе в Ганновере (Германия) было прекращено весной прошлого года. Ранее предполагалось, что Амарок останется без преемника, однако позже стало известно, что второе поколение у пикапа всё-таки будет: задачу по разработке новинки отдали Ford: американская компания занялась проектом в рамках партнёрства с немецким концерном.

Первый эскиз нового VW Amarok

Напомним, Volkswagen и Ford создали альянс в январе 2018 года. Союз был заключён ради экономии средств, в частности, чтобы модели разных брендов могли использовать одну платформу. У Amarok есть «брат-близнец» – это Ford Ranger нового поколения, который марка рассекретила в конце прошлого месяца. Разработкой занимался инженерный центр, который располагается в Австралии.

В Volkswagen пока не рассекретили внешность нового пикапа, при этом первым эскизом немцы поделились ещё в марте 2020 года, а затем весной 2021-го появилась ещё одна картинка. Теперь бренд опубликовал новые изображения, на одном из них снова виден экстерьер будущего грузовика.

Второй эскиз нового VW Amarok

У VW Amarok нового поколения будут иные кузовные панели, отличные от пикапа Ford Ranger, а также другое оформление, отражающее фирменный стиль немецкой марки. Светодиодная головная оптика встроена в решётку радиатора, фары соединены между собой светящейся полосой. Судя по эскизу, у автомобиля будет рельефный капот, а также выступающие «брутальные» крылья. Амарок на тизере обули во внедорожную резину большого диаметра.

Новый эскиз VW Amarok следующего поколения

Второй эскиз приоткрывает интерьер следующего Volkswagen Amarok. Здесь сходство с Ford Ranger заметно за счёт крупного сенсорного экрана мультимедийной системы (у грузовика Ford диагональ тачскрина равна либо 10,1, либо 12 дюймам, в зависимости от исполнения), а также виртуальной «приборки». В списке отличий салона иные передняя панель и рулевое колесо, а также другая отделка сидений. Комплект помощников водителю расширят за счёт новых систем, не исключено, что, как и у Ranger, это будет функция распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и комплект камер кругового обзора.

Эскиз салона нового VW Amarok

Официальной информации о моторной гамме новинки пока нет. Скорее всего, VW Amarok следующей генерации разделит линейку двигателей с американским «близнецом» (как и переработанную платформу T6). Напомним, базовым для Ford Ranger является 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель EcoBlue: вариант с одним турбокомпрессором предлагается в двух версиях форсировки, кроме того, компания решила сохранить мотор с битурбонаддувом. Также в гамму вошли 3,0-литровый V6 (таким же оснащается большой пикап Ford F-150) и бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (такой двигатель есть у предшественника, предназначенного для США).

Производство следующего Volkswagen Amarok будет налажено на аргентинском заводе, расположенном в городе Хенераль Пачеко, а также на предприятии Ford, которое находится в Силвертоне (Претория, ЮАР). Продажи новинки немецкого бренда в Европе стартуют в конце 2022 года, позже модель появится и в ряде других стран. Основными рынками для модели останутся Южная Африка и Австралия.

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