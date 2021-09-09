Ford сворачивает производство автомобилей еще в одной стране

В России производство и продажи легковушек Ford завершились три года назад, заводы компании во Всеволожске и в Набережных Челнах были закрыты (при этом СП «Соллерс Форд» продолжает выпускать коммерческие Транзиты в Елабуге). В начале 2021-го было объявлено о закрытии оставшихся бразильских заводов «голубого овала», а в июле заговорили о том, что та же участь может постигнуть предприятия в Индии (их два). Однако в том же месяце на индийский рынок вышел компактный хэтчбек Figo с «автоматом», затем в Сети стали появляться фотографии рестайлингового кроссовера EcoSport. Казалось бы, пронесло: Форд остается. Но нет, сегодня компания официально объявила о «реструктуризации своей деятельности» в этой стране. К слову, там марка присутствует больше четверти века.

Итак, производство автомобилей для Индии «будет прекращено немедленно». Помимо упомянутых паркетника EcoSport и компакта Figo в локальную гамму еще входят кросс-версия последнего (Freestyle), седанчик Aspire и внедорожник Endeavour: их продажи завершатся после того, как закончатся запасы у дилеров. Выпуск машин на экспорт на заводе в Сананде (Figo, Aspire и Freestyle) свернут к концу текущего года, а производство авто (EcoSport и Endeavour) и двигателей в Ченнаи остановят в первой половине 2022-го. При этом в Сананде продолжат производить моторы на экспорт – для пикапа Ranger.

Ford Freestyle

Свое решение Ford объясняет накопленными за последние десять лет убытками в размере более двух миллиардов долларов и тем, что спрос на его продукцию оказался слабее, чем ожидалось. По итогам первого полугодия 2021-го, согласно статистике AutoPunditz, результат Форда – чуть более 28 800 машин. Для сравнения, результат Renault в Индии с января по июнь текущего года – почти 49 000 единиц, Hyundai – свыше 270 000 автомобилей.



Напомним, Ford хотел создать СП с индийским автогигантом Mahindra & Mahindra, в планах были совместные модели, то есть, видимо, бейдж-инжиниринг, но в начале этого года стороны объявили о том, что союз не состоится (одной из причин названа пандемия). Местные СМИ ранее утверждали, что после провала сделки американцы пытались договориться о партнерстве с MG, Changan и Great Wall. Однако переговоры с первой компанией (производит кроссоверы Hector локально – на заводе, купленном у General Motors; GM покинул Индию в 2017-м), ни к чему так и не привели. А Changan и Great Wall и вовсе лишь собирались выйти на индийский рынок, но отказались от своих планов (по крайней мере, пока) из-за «геополитической напряженности на границе» между Индией и Китаем.

Актуальный Ford EcoSport. Раз окончательно выпуск этой модели в Индии свернут лишь в 2022-м, то рестайлинговый кросс еще может увидеть свет: машины индийской сборки поставляют, например, в США

Формально совсем из Индии Ford не уходит – как и в Бразилии, там он якобы перейдет на импорт. Компания обещает индийцам купе Mustang, «зеленый» кросс Mustang Mach-E и другие «совершенно новые гибридные и полностью электрические» модели. Но точных сроков не озвучили (в релизе говорится о «долгосрочной перспективе»), да и непонятно, кто будет покупать дорогие импортные модели в стране, где семиместная Крета локальной сборки за 1 625 000 – 2 000 000 рублей считается «премиумом».



О том, что будет с линейками Форда в тех странах, куда поставляют машины индийского производства, пока ни слова, не рассказали в компании и о том, что станет с самими моделями. А ведь для семейства Figo/Aspire индийский завод был единственным. Паркетник EcoSport еще выпускают в Румынии, но только для Европы.