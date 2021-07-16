Ford может закрыть заводы ещё в одной стране, хотя продолжает тестировать там новинку

Три года назад Ford свернул в России выпуск и продажи легковушек и закрыл производственные площадки во Всеволожске и Набережных Челнах. При этом в Елабуге продолжают выпускать коммерческие Транзиты, вдобавок совместное предприятие, которое ныне зовется «Соллерс Форд», недавно выкупило у Ford Motor Company расположенный там же моторный завод. А вот Бразилии в плане производства повезло меньше: американский концерн закроет все свои оставшиеся в этой стране заводы («первая волна» сокращения бизнеса там была также в 2019-м). Впрочем, бразильцам по-прежнему доступны легковые Форды, но линейка сильно урезана, да и машины из-за рубежа поставляют другие, уже не «бюджетники». Ну а теперь под угрозой оказалась еще одна страна.

Как сообщает местное издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники, Ford может свернуть производство в Индии, где у него два завода. По информации издания, компания ведет переговоры с несколькими участниками рынка о продаже или контрактной сборке. Если данные подтвердятся, то, видимо, марка покинет эту страну – вряд ли она перейдет на импорт, такие машины окажутся для местной публики слишком дорогими.

Ford Aspire и Figo для Индии 1 / 2 Ford Aspire и Figo для Индии 2 / 2

Напомним, ранее Ford собирался создать СП с индийским автогигантом Mahindra & Mahindra, в планах были совместные модели, то есть, видимо, бейдж-инжиниринг, но в начале этого года стороны объявили о том, что союз не состоится (одной из причин названа пандемия). The Economic Times утверждает, что после провала сделки американцы пытались договориться о партнерстве с MG, Changan и Great Wall. Однако переговоры с первой компанией (производит кроссоверы Hector локально – на заводе, купленном у General Motors; GM покинул эту страну в 2017-м), судя по всему, ни к чему так и не привели. А Changan и Great Wall и вовсе лишь собирались выйти на индийский рынок, но отказались от своих планов (по крайней мере, пока) из-за «геополитической напряженности на границе» между Индией и Китаем.



В Ford на запрос издания ответили, что не хотят комментировать «спекуляции», при этом в компании заявили, что продолжают оценивать свои вложения в Индию, а стратегическое решение, как ожидается, будет принято во второй половине года.

Актуальный Ford EcoSport для Индии

На данный момент Ford производит и продает в Индии родственные седан Aspire и хэтчбек Figo, кросс-версию последнего (у такой «пятидверки» отдельное имя – Freestyle), паркетник EcoSport и внедорожник Endeavour. К слову, EcoSport также поставляют на экспорт – в частности, в США. В Индии же, по данным местных медиа, в карантинном 2020 году было реализовано около 46 000 автомобилей Ford против 73 600 экземпляров в 2019-м. По итогам первого полугодия 2021-го, согласно статистике AutoPunditz, результат Форда – чуть более 28 800 машин. Для сравнения, результат Renault в Индии с января по июнь текущего года — почти 49 000 единиц, Hyundai – свыше 270 000 автомобилей.



Любопытно, что Ford продолжает тестировать в Индии рестайлинговый EcoSport: не исключено, что компания избавится лишь от одного местного завода, правда, это не гарантирует того, что марка продолжит продавать там машины – кросс могут выпускать только для экспорта.