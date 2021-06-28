Кроссовер Ford EcoSport: рестайлинг вместо нового поколения

Паркетник Ford EcoSport актуального поколения в строю с 2012-го, более-менее существенный рестайлинг он пережил в 2016-м, причем сначала показали доработанную версию для Штатов, где он прежде и не был доступен. Остальные же рынки посвежевший SUV начал осваивать лишь в 2017-м. Количество стран, где представлен кросс, сокращается. Так, в 2020-м из-за слабых продаж завершился выпуск модели в Китае, а в этом году EcoSport покинул Бразилию (к слову, это родина компакта – именно там его и разработали, но Ford закрыл все свои бразильские заводы, перейдя на импорт, и ЭкоСпорта в местной гамме больше нет). В Европе и Индии дела у модели тоже идут не очень: в прошлом году спрос там рухнул на 60% и 32% соответственно (реализовано 47 548 и 27 181 шт.). И лишь в США недорогой по местным меркам паркетник пока держится (результат 2020-го – 60 545 ед., -6%). Как бы то ни было, но отказываться от модели марка не намерена, однако и в новое поколение ее переводить не торопятся: на индийских дорогах сфотографировали модернизированный EcoSport, снимки опубликованы на форуме издания Team-BHP.

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Судя по кадрам, паркетнику достанутся иные передний бампер и радиаторная решетка, также переделают нижний ярус оптики: кросс получит светодиодные ходовые огни в виде «уголков» и вроде бы круглые противотуманки. Корма у застуканных машин такая же, как у актуального Ford EcoSport. Отметим, в Индии кроссовер можно купить и с наружной запаской, и без нее. Пока неизвестно, сказался ли новый бампер на длине модели. У дореформенного индийского SUV этот показатель составляет 3998 мм, расстояние между осями – 2519 мм.



Фото интерьера пока нет, но Team-BHP утверждает, что внутри EcoSport не изменился. О новом оборудовании тоже ни слова. Нынешнему Ford EcoSport в Индии положены мультимедийная система, камера заднего вида, передние и задние датчики парктроника, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль.

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Моторную гамму реформы, скорее всего, не затронут. Между тем ранее считалось, что EcoSport получит турбодвигатель 1.2 от Mahindra, однако индийский автогигант и Ford отменили свое СП. Ну а нынешний паркетник индийцам доступен с бензиновым трехцилиндровым двигателем 1.5 (122 л.с.) и четырехцилиндровым дизелем аналогичного объема (101 л.с.). Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат». Полного привода у индийского ЭкоСпорта нет – только передний.



Актуальный Ford EcoSport, версия для Индии 1 / 2 Актуальный Ford EcoSport, версия для Индии 2 / 2

Не исключено, что обновленный Ford EcoSport дебютирует до конца текущего года. Что же касается паркетника следующей генерации, то, как сообщают некоторые индийские СМИ, он все-таки увидит свет в 2023-м. Но есть и другая версия – мол, Ford готовит совершенно новый кросс длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы). Впрочем, в России мы SUV марки все равно больше не увидим: Форд вывел легковушки с нашего рынка, оставив лишь коммерческий Transit.

