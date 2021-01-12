Ford закроет заводы в Бразилии и «убьёт» рамный внедорожник Troller

Компания Ford продолжает избавляться от токсичных активов, которые генерируют убытки вместо прибыли, и объявила на этой неделе о намерении прекратить производство автомобилей в Бразилии. На ликвидацию трёх заводов заложено 4,1 млрд долларов.

Бразильское отделение Ford существует с 1919 года, но в последние годы дела идут неважно: в 2020-м, по данным Fenabrave (Федерация автодилеров Бразилии), «синий овал» реализовал в этой стране 139 255 автомобилей (в том числе коммерческих), на 36,3% меньше, чем в 2019 году. Финансовые итоги 2020-го ещё не подведены, но The Detroit News для справки сообщает, что в за первые три квартала убытки Ford от деятельности в Южной Америке составили 386 млн долларов, за весь 2019-й — 527 млн долларов.

Добавим, что общий объём бразильского рынка в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 сократился на 26,6% до 1 950 889 автомобилей. Ford — пятый по популярности производитель с долей рынка в 7,14%, а лидирует в Бразилии GM c объёмом 338 549 проданных автомобилей и долей в 17,35%. На втором месте — VW (продано 327 683 автомобиля), на третьем — Fiat (321 836), на четвёртом Hyundai – (167 443).

Ford EcoSport

Закрытие бразильских заводов — очередной этап длящейся с 2018 года программы реструктуризации компании Ford, направленной на сокращение издержек и высвобождение средств на освоение выпуска электромобилей. В рамках этой программы Ford покинул легковой сегмент российского рынка, сократил присутствие в Европе, избавился от традиционных легковушек (седанов и хэтчбеков) на североамериканском рынке.



Ford Ka

Уже в ближайшие дни Ford остановит предприятия в Камасари и Таубате, в результате чего субкомпактные кроссоверы EcoSport, а также седаны и хэтчбеки Ka исчезнут с бразильского рынка. Завод про производству рамных внедорожников Troller в Оризонти завершит работу в четвёртом квартале этого года. Марка Troller — чисто бразильская, принадлежащая Форду с 2007 года. Единственная модель Troller — трёхдверный рамный внедорожник T4 — ввиду устаревшей конструкции за пределами Бразилии перспектив не имеет, а потому просто исчезнет. В прошлом году Troller T4 нашёл всего 1301 покупателя — содержать ради таких тиражей целый завод нецелесообразно. Общая загрузка бразильских заводов Ford в последнее время не превышала 40%.



В прошлом году внедорожник Troller обзавёлся экстремальной модификацией TX4 и «автоматом». 1 / 3 В прошлом году внедорожник Troller обзавёлся экстремальной модификацией TX4 и «автоматом». 2 / 3 В прошлом году внедорожник Troller обзавёлся экстремальной модификацией TX4 и «автоматом». 3 / 3

Под сокращение попадут около 5000 бразильских работников Ford при общем штате регионального подразделения в 11 500 человек. Закрытие предприятий обойдётся «синему овалу» в 4,1 млрд долларов, из которых 2,5 млрд пойдут на выплаты всевозможных компенсаций. Вместе с тем штаб-квартира Ford Brasil в Сан-Паулу продолжит работу, равно как центр разработок в Баие и испытательный полигон в Татуи. В бразильской модельной линейке Ford останутся импортные модели: аргентинский пикап Ranger, китайский кроссовер Territory, кроссовер Ford Edge, что собирают в Канаде, и споркар Mustang родом из США. Позже к ним присоединятся некие новые розеточные модели, то есть электромобили и plug-in гибриды.



Ford Territory

Министерство экономики Бразилии очень огорчено решением компании Ford и заговорило о необходимости реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата страны. Акции Ford между тем на новости о закрытии бразильских заводов за сутки подорожали на 3% и тренд пока остаётся позитивным.

