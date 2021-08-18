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Рестайлинговый Ford EcoSport снова проехался на камеру: теперь без маскировки

18.08.2021 196 0 0

Паркетник с подправленным дизайном застукали в Индии, причем там судьба самого Форда все еще не определена. Как бы то ни было, но премьеру обновленного кросса ждут до конца текущего года.

 

В июле индийские СМИ сообщили о том, что Ford может свернуть локальное производство: якобы концерн ведет переговоры о продаже двух своих заводов или о перепрофилировании их под контрактную сборку машин других марок. На импорт Форд вряд ли перейдет – автомобили тогда станут слишком дорогими. Стало быть, есть реальная угроза ухода американского бренда из Индии. Местное представительство компании ту информацию комментировать не стало, отметив, что стратегическое решение насчет деятельности на индийском рынке будет принято до конца года. При этом Ford пытается освежить свою местную линейку. Так, в прошлом же месяце в Индии начались продажи хэтчбека Figo с автоматической коробкой, кроме того, там продолжаются испытания рестайлингового паркетника EcoSport. Первые снимки замаскированного кросса выложили в Сеть в июне, а теперь на форуме издания Team-BHP опубликованы свежие фото, на которых SUV запечатлен без камуфляжа.

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Кроссоверу подправили дизайн передней части. У фар прежняя форма, но они срослись с радиаторной решеткой, у последней вдобавок появились черная рамка и хромированные «штрихи». Также EcoSport достались новые светодиодные ходовые огни – они сделаны в виде «уголков» и обрамляют новые же противотуманки. Корма в целом прежняя, разве что у фонарей вроде бы заменили начинку. К слову, в Индии паркетник представлен как с наружной запаской, так и без нее, во втором случае номерной знак расположен на багажной двери, а не на бампере.

Фото интерьера пока нет. Внутри кардинальных перемен не ожидается – максимум иные материалы отделки да более крупный дисплей мультимедийной системы. Нынешнему индийскому паркетнику еще положены камера заднего вида, передние и задние датчики парктроника, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль.

Техника тоже, скорее всего, прежняя. В Индии Ford EcoSport доступен с бензиновым трехцилиндровым мотором 1.5 (122 л.с.) и четырехцилиндровым дизелем аналогичного объема (101 л.с.). Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой», бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат». Полного привода у индийского кросса нет – только передний. Между тем ранее считалось, что EcoSport получит турбодвигатель 1.2 от Mahindra, однако индийский автогигант и Ford отменили свое СП.

Дореформенный Ford EcoSport для Индии
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Дореформенный Ford EcoSport для Индии
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Дореформенный Ford EcoSport для Индии
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Дореформенный Ford EcoSport для Индии
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Дореформенный Ford EcoSport для Индии
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Премьеру рестайлингового кроссовера ждут в этом году. Напомним, EcoSport индийской сборки поставляют и на экспорт – в частности, в США. Не исключено, что компания избавится лишь от одного завода в Индии, правда, это не гарантирует того, что марка продолжит продавать там машины: кросс могут выпускать только для зарубежных рынков. Впрочем, в России EcoSport мы все равно больше не увидим, ведь Форд вывел легковушки из нашей страны, оставив лишь коммерческий Transit.

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