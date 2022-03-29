Ford F-150 Rattler: американский бестселлер получил оффроудную версию начального уровня

Нынешнее четырнадцатое по счёту поколение полноразмерных пикапов F-Series дебютировало в 2020 году, в нём уже есть дорогие оффроудные версии Tremor (от 52 235 долларов) и Raptor (от 68 675 долларов), а теперь «синий овал» анонсировал относительно доступную версию для бездорожья, получившую название Rattler.

В основе Rattler лежит базовая комплектация XL, дополненная полным приводом, некоторыми деталями из опционального оффоудного пакета FX4 и лёгкими косметическими особенностями. Так, в оснащение Ford F-150 Rattler включены защита днища, блокировка заднего дифференциала с электронным управлением, специально настроенные под бездорожье энергоёмкие амортизаторы, система помощи при движении на уклоне и чёрные 18-дюймовые литые колёса, обутые в прочные вездеходные шины.



К визуальным особенностям относятся чёрные элементы декора на передке, шильдики и наклейки Rattler, два врезанных в задний бампер выхлопных патрубка (в базе — один и под бампером), а в салоне появились бронзовые вставки на креслах, дверных картах и центральной консоли.



Ford F-150 Rattler появится в продаже ближайшей осенью, но производитель пока не объявил цены и варианты двигателей. Базовый F-150 в комплектации XL оснащается 3,3-литровым атмосферным V6 (294 л.с., 359 Нм), в том числе в сочетании с полным приводом, но по данным журнала Car and Driver, версию Rattler будут оснащать более мощными моторами, а именно наддувным 2.7 V6 EcoBoost (330 л.с., 542 Нм), наддувным 3.5 V6 EcoBoost (406 л.с., 678 Нм) либо атмосферным 5.0 V8 (406 л.с., 556 Нм). Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Кабина — полуторная (SuperCab) либо двойная (SuperCrew). Американские коллеги ожидают, что Rattler «на минималках» будет стоить менее 40 тысяч долларов, то есть окажется намного доступнее версии Tremor.



Напомним, что у пикапов F-Series теперь есть также электрическая линейка Lightning (от 39 974 долларов), которая позволит укрепить лидерство всего семейства. В прошло году Ford F-Series в очередной раз стал абсолютным бестселлером и лидером сегмента пикапов рынка США: по данным ресурса CarSalesBase, было продано 726 004 шт., тогда как Ram Pickup разошёлся тиражом 569 388 шт., Chevrolet Silverado — 529 765 шт.

