Ford готовит новинку: ей станет пикап с двухрядной кабиной и короткой грузовой платформой

Уже довольно давно в Сети ходят слухи о том, что компания Ford намерена возродить имя Maverick. Так назывался седан, который американская компания выпускала в 70-ых годах прошлого века. Кроме того, в 1993 году с этим именем в Европе начали продавать «перелицованный» Nissan Terrano II, выпуск этой модели продолжался до 2006 года. Теперь в зарубежных СМИ предполагают, что так назовут очередной автомобиль Ford, который окажется новым компактным пикапом.



На фото: актуальный среднеразмерный пикап Ford Ranger 1 / 2 На фото: актуальный среднеразмерный пикап Ford Ranger 2 / 2

В начале прошлой недели стало известно о том, что модельный ряд Ford пополнится за счёт ещё одной новинки, которую представят в 2021 году. Ранее предполагалось, что она войдёт в семейство Bronco и разделит платформу C2 с кроссовером Bronco Sport, которому «тележка» досталась от актуального Focus и паркетника Ford Escape (на других рынках известен как Kuga).



Сейчас стали известны предварительные технические подробности о будущем пикапе: данными на форуме Maverick Chat поделился один из участников, который, судя по его словам, работает на одного из поставщиков американской компании. Он утверждает, что грузовичок на старте предложат с четырёхдверной кабиной. Вероятно, впоследствии могут появиться и другие версии, к примеру, «рабочая лошадка» с однорядной кабиной и большой грузовой платформой.

На фото: салон Ford Ranger

Кроме того, источник сообщил о том, что погрузочная площадка Ford Maverick окажется примерно на 60-75 см короче по сравнению со среднеразмерным пикапом Ranger (у него длина грузовой платформы варьируется от 155 до 185 см в зависимости от модификации).

Также по словам источника, новый компактный грузовик якобы не будет входить в семейство Ford Bronco, как предполагалось ранее. Он ссылается на фотографию детали якобы задней части автомобиля с тиснением под так называемый «голубой овал» бренда (а не под надпись с названием модели, как у недавно представленного кроссовера Bronco Sport).



На фото: Ford Transit Connect 1 / 2 На фото: Ford Transit Connect 2 / 2

Он отметил, что в компании нет уверенности в шансах Maverick на успех, ведь сейчас на рынке США подобных моделей нет (возможно, потому что в них нет и потребности). Так, что, с целью снизить затраты на разработку и производство модели, в Ford, вероятно, решили использовать часть компонентов от Transit Connect (это вэн, который продаётся на различных рынках, в том числе в США и Европе). Предположительно от этой модели новинка получит и мотор – речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом двигателе с отдачей в 165 л.с. Отметим, у Transit Connect он может идти в паре либо с шести-, либо с восьмиступенчатым автоматом, тогда как новинке, вероятно, предложат ещё и ручную коробку передач. Также, по данным Motor1.com, в гамму нового пикапа Ford впоследствии может войти трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра с отдачей в 182 л.с.



Ранее сообщилось, что производство новинки наладят там же, где будет выпускаться кроссовер Dronco Sport – на мексиканском заводе компании в городе Эрмосильо. Ожидается, что в течение первого года Ford выпустит около 100 тыс. экземпляров Maverick. Отметим, по итогам прошлого года марка реализовала в США 89 571 шт. среднеразмерных пикапов Ranger, а также 896 526 шт. полноразмерных грузовиков F-Series – эта модель, недавно сменившая поколение, остаётся самым продаваемым автомобилем на американском рынке.

