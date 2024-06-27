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  • Ford интригует тизерами кроссовера Capri в преддверии скорого дебюта

Ford интригует тизерами кроссовера Capri в преддверии скорого дебюта

27.06.2024 89 0 0

Премьера полностью электрической новинки, предназначенной для европейского рынка, состоится через пару недель.

Американский производитель ещё в 2020 году заключил соглашение с немецким концерном Volkswagen. Партнёрство предусматривает реализацию нескольких совместных проектов, в том числе выпуск двух полностью электрических кроссоверов, предназначенных для европейского рынка. Одним из них стал уже представленный Ford Explorer, которого с «обычным» Эксплорером роднит только название. Вторым – его ближайший родственник, который пока только готовится к премьере.

Рeндер нового кроссовера Ford Capri

Как сообщалось ранее, у новинки, адресованной старосветским поклонникам бренда, будет купеобразный кузов. Официальной информации о наименовании паркетника пока нет. Ожидается, что модели достанется возрождённое имя Capri: напомним, одним из наиболее ярких представителей с этим названием являлось спортивное купе, которое выпускалось в период с 1968 по 1986 годы.

Компания пока держит внешность нового кроссовера в секрете. Сейчас, в преддверии скорой премьеры Ford опубликовал два тизера будущей модели. На одном из них можно увидеть переднюю фару, рисунок которой составляют в том числе светодиодные прямые и изогнутые линии ходовых огней. Судя по картинке, двухэтажной головной оптики у этого SUV не будет. На втором снимке можно рассмотреть заходящий на багажную дверь задний фонарь, у которого узор тоже включает в себя ровные штрихи сверху и по паре «улыбок» ниже.

Тизер нового кроссовера Ford Capri

Весь автомобиль целиком компания представит примерно через две недели: срок презентации косвенно «подтвердил» виртуальный чат-бот бренда, который при общении с клиентами опубликовал фразу «Легенда возвращается 10 июля». Стоит напомнить о том, что в конце прошлого года фотошпионы поймали прототип паркетника с купеобразным кузовом во время тестов. Те снимки легли в основу созданных дизайнером Kolesa.ru рендеров Ford Capri.

Известно, что в основу Ford Capri, как и у «зелёного» Explorer, ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB. Эта «тележка» роднит их в том числе с кроссоверами немецкой марки – Volkswagen ID.4 с обычной формой крыши, а также VW ID.5 – с купеобразным кузовом.

Ещё один тизер нового кроссовера Ford Capri

Не исключено, что новый кроссовер Ford разделит технику со старосветским Эксплорером: в его линейке три варианта «начинки». Так, роль базового исполняет единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси, среднюю версию снабдили электродвигателем мощностью 286 л.с., топовое исполнение оснащается двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 340 л.с. Батареи две – ёмкостью 52 и 79 кВт*ч.

Производство паркетника Capri наладят на мощностях того же модернизированного головного завода Ford в Кёльне (Германия), где сейчас выпускается «зелёный» Ford Explorer, предназначенный для старосветского рынка.

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