В этом месяце на дорогах впервые был замечен новый паркетник Ford во время испытаний. Имеющиеся фотографии позволяют нам представить, как будет выглядеть автомобиль.

Европейская модельная гамма Форда в последнее время претерпевает существенные изменения. Так, весной прошлого года с производства был снят некогда популярный седан Mondeo, а спустя всего несколько месяцев стало известно о том, что в компании решили избавиться ещё от одного бестселлера минувших лет — Фокуса. Виной всему постоянно возрастающая популярность кроссоверов и, соответственно, необходимость в расширении их предложения. Одной из свежих новинок этого года стал полностью электрический кроссовер Explorer EV, а уже в скором времени компанию ему составит герой этой статьи.

Рендер нового электрического кросс-купе Ford

Компания Ford только вывела на тесты образцы с серийным кузовом, однако уже можно рассмотреть основные элементы внешнего вида. Новинка получит так называемый купеобразный кузов со скошенными задними стойками. На шпионских фотографиях заметно, что во многом кроссовер перекликается с вышеупомянутым электрическим Эксплорером: у них практически одинаковые двери, лобовое стекло со «скрытыми» передними стойками, зеркала, дверные ручки. Передняя часть схожа по форме, однако «лицо» у новинки будет оригинальным. Здесь появятся вытянутые по горизонтали фары с четырьмя изогнутыми светодиодными штрихами в каждой, узкая контрастная вставка между ними и бампер изменённого дизайна. Ещё заметнее отличия будут, конечно, сзади: покатое заднее стекло на тестовых прототипах лишено дворника и спойлера, фонари сделаны более узкими и так же, скорее всего, будут визуально объединены контрастной декоративной вставкой. Кроме того, новый кроссовер получит увеличенный по сравнению с Explorer EV задний свес.

Рендер нового электрического кросс-купе Ford

Можно предположить, что в техническом плане новинка будет близка к Эксплореру, который построен на фольксвагеновской модульной платформе MEB (её используют большинство электромобилей Volkswagen, Skoda Enyaq iV и кроссоверы Audi Q4 e-tron / Q5 e-tron). Представленный в этом году кроссовер предлагается с тремя силовыми установками на выбор: У базовой версии единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси, среднее исполнение получило электродвигатель мощностью 286 л.с., а топовый вариант снабдили двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 340 л.с.

Ford Explorer EV 1 / 3 Ford Explorer EV 2 / 3 Ford Explorer EV 3 / 3

Премьера нового купеобразного кроссовера ожидается в следующем году. Есть вероятность, что он получит имя Capri, которое принадлежало спортивным автомобилям компании, выпускавшимся с 1969 по 1986 годы.

Напомним, в прошедшем сентябре американское подразделение компании Ford показало обновлённый пикап F-150.