Audi обновила кроссовер Q4 e-tron: фейковые звуки работы ДВС и подросшая мощность

У полностью электрического паркетника и его купеобразной версии, которые довели до 2024 модельного года, увеличен запас хода на одной зарядке, а ещё богаче стал список оборудования.

Самый компактный кроссовер в «зелёной» линейке немецкого бренда – Audi Q4 e-tron – был представлен весной 2021 года, одновременно с ним была рассекречена и купеобразная версия с прибавкой Sportback к названию. Через несколько месяцев список модификаций расширился. А сейчас компания рассказала об обновлённых электрических паркетниках, которые довели до 2024 модельного года. Они станут доступны для заказа на следующей неделе.

На фото: Audi Q4 e-tron 2024 модельного года

Все версии посвежевших Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron оснащаются новыми синхронными двигателями постоянного тока (PSM). Базовую версию с индексом 40 отправили в прошлое, ей на смену пришёл вариант с обозначением 45. У такого кроссовера электромотор, расположенный на задней оси, выдаёт 286 л.с. (на 82 л.с. больше чем у предшественника). Такой паркетник способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 секунды (на 1,8 секунды быстрее версии с индексом 40).



Обновлённый Q4 e-tron оснащается тяговой батареей ёмкостью 77 кВт*ч, у базового заднеприводного исполнения с индексом 45 запас хода на одной зарядке подрос до 562 км (расчёт вели по циклу WLTP), что на 45 км больше, чем у предшественника. Стоит отметить, что у заднеприводных версий максимальная скорость «заправки» аккумулятора с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока по-прежнему равна 135 кВт. А у полноприводных вариантов Q4 45 и 55 quattro пиковая скорость зарядки увеличилась до 175 кВт, это позволило заправлять батарею с 10 до 80% за 28 минут.



На фото: салон Audi Q4 e-tron 2024 модельного года

Совокупная отдача двухмоторной силовой установки Audi Q4 45 e-tron quattro тоже составляет 286 л.с., при этом на разгон от 0 до 100 км/ч у такого кроссовера уходит 6,6 секунды. Топовая полноприводная версия Q4 55 e-tron quattro оснащается системой суммарной мощность в 340 л.с., такой электрический паркетник набирает первую «сотню» за 5,4 секунды (на 0,8 секунды быстрее, чем предыдущая аналогичная версия).



На фото: Audi Q4 Sportback e-tron 2024 модельного года

Все версии посвежевшего кроссовера Q4 e-tron получили новый звуковой генератор, который воспроизводит синтезированный звук работы двигателя внутреннего сгорания, причём как внутри автомобиля, так и снаружи. При желании эту функцию можно отключить. Среди иных обновлений к 2024 году значатся заниженная на 15 мм подвеска (у спорт-версий), а также расширенный список стандартного оборудования, который включает в себя подогрев передних кресел, люк с электроприводом, иную навигационную систему, функцию автоматической смены полосы движения.



Ещё в компании рассказали о том, что изменения, которые получила посвежевшая модель, позволили улучшить терморегулирование тяговой батареи. Предполагается, что различные этапы подготовки аккумуляторов к эксплуатации позволят продлить срок их службы.



Известно, что все варианты «начинок» будут доступны в комплектациях Sport, S-Line и Black Edition. Дилеры Audi начнут принимать заказы на посвежевшие версии Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron 26 сентября. Стартовая цена составит 52 950 евро (эквивалентно 5,42 млн рублей по текущему курсу).