Родственник Ford Explorer: марка готовится к премьере нового кроссовера для Европы

Новый полностью электрический паркетник с купеобразным кузовом, который может получить возрождённое имя Capri, дебютирует через месяц, 10 июля.

Американская компания Ford и немецкий концерн Volkswagen ещё в 2020 году заключили соглашение, которое предусматривало реализацию нескольких совместных проектов. Один из них – полностью электрический кроссовер Ford Explorer, предназначенный для европейского рынка (с «обычным» Эксплорером его роднит только название). Напомним, этот паркетник был представлен в марте прошлого года. Его производство наладили на мощностях модернизированного головного «старосветского» завода Ford в Кёльне (Германия).

На фото: европейский кроссовер Ford Explorer EV

Уже давно было известно, что у европейского Ford Explorer будет родственник – ещё один кроссовер, предназначенный для европейского рынка, но с купеобразным кузовом. По предварительным данным, ему может достаться возрождённое имя Capri, хотя официального подтверждения этому не было. Стоит напомнить, что одним из наиболее ярких представителей являлось спортивное купе с этим названием: модель выпускалась в период с 1968 по 1986 годы.



До премьеры нового кроссовера Ford остался всего месяц: как сообщает Automotive News Europe, презентация будущего брата Explorer EV пройдёт 10 июля этого года. При этом в компании указанную дату дебюта не подтвердили. Ранее в компании сообщали лишь, что кросс-купе будет представлено в 2024-м.



Рендер нового кроссовера Ford для Европы

Пока что производитель держит внешность своего нового кроссовера в секрете. В конце прошлого года фотошпионы поймали прототип паркетника с купеобразным кузовом во время тестов. Эти фотографии легли в основу рендеров Ford Capri (пока условно будем называть будущий электромобиль так), созданных дизайнером Kolesa.ru.



Ожидается, что у серийной модели будут выштамповки на капоте, большой центральный воздухозаборник, головная оптика с дугами ходовых огней и заглушка на месте решётки радиатора с логотипом бренда, расположенным под широкой полосой, соединяющей фары. Ещё художник нарисовал паркетнику традиционные наружные зеркала с корпусами чёрного цвета и обычные дверные ручки. Крыша украшена антенной «акулий плавник», фонари оформлены в виде единой плашки, проходящей через всю ширину багажной двери с прерывистой светящейся скобой.



На фото: салон Ford Explorer EV

Как и у родственного «зелёного» Explorer, в основе Capri лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB, которая роднит их в том числе с кроссоверами Volkswagen ID.4 (с обычным кузовом) и ID.5 (с купеобразным кузовом).



Предполагается, что новый кроссовер Ford позаимствует технику у европейского Эксплорера. Напомним, для него предлагается три варианта: в качестве базового выступает единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси, у средней версии установлен электродвигатель мощностью 286 л.с., а топовому исполнению положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с.