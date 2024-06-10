Европа ×
  • Родственник Ford Explorer: марка готовится к премьере нового кроссовера для Европы

Родственник Ford Explorer: марка готовится к премьере нового кроссовера для Европы

10.06.2024 148 0 0

Новый полностью электрический паркетник с купеобразным кузовом, который может получить возрождённое имя Capri, дебютирует через месяц, 10 июля.

Американская компания Ford и немецкий концерн Volkswagen ещё в 2020 году заключили соглашение, которое предусматривало реализацию нескольких совместных проектов. Один из них – полностью электрический кроссовер Ford Explorer, предназначенный для европейского рынка (с «обычным» Эксплорером его роднит только название). Напомним, этот паркетник был представлен в марте прошлого года. Его производство наладили на мощностях модернизированного головного «старосветского» завода Ford в Кёльне (Германия).

На фото: европейский кроссовер Ford Explorer EV

Уже давно было известно, что у европейского Ford Explorer будет родственник – ещё один кроссовер, предназначенный для европейского рынка, но с купеобразным кузовом. По предварительным данным, ему может достаться возрождённое имя Capri, хотя официального подтверждения этому не было. Стоит напомнить, что одним из наиболее ярких представителей являлось спортивное купе с этим названием: модель выпускалась в период с 1968 по 1986 годы.

До премьеры нового кроссовера Ford остался всего месяц: как сообщает Automotive News Europe, презентация будущего брата Explorer EV пройдёт 10 июля этого года. При этом в компании указанную дату дебюта не подтвердили. Ранее в компании сообщали лишь, что кросс-купе будет представлено в 2024-м.

Рендер нового кроссовера Ford для Европы

Пока что производитель держит внешность своего нового кроссовера в секрете. В конце прошлого года фотошпионы поймали прототип паркетника с купеобразным кузовом во время тестов. Эти фотографии легли в основу рендеров Ford Capri (пока условно будем называть будущий электромобиль так), созданных дизайнером Kolesa.ru.

Ожидается, что у серийной модели будут выштамповки на капоте, большой центральный воздухозаборник, головная оптика с дугами ходовых огней и заглушка на месте решётки радиатора с логотипом бренда, расположенным под широкой полосой, соединяющей фары. Ещё художник нарисовал паркетнику традиционные наружные зеркала с корпусами чёрного цвета и обычные дверные ручки. Крыша украшена антенной «акулий плавник», фонари оформлены в виде единой плашки, проходящей через всю ширину багажной двери с прерывистой светящейся скобой.

На фото: салон Ford Explorer EV

Как и у родственного «зелёного» Explorer, в основе Capri лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB, которая роднит их в том числе с кроссоверами Volkswagen ID.4 (с обычным кузовом) и ID.5 (с купеобразным кузовом).

Предполагается, что новый кроссовер Ford позаимствует технику у европейского Эксплорера. Напомним, для него предлагается три варианта: в качестве базового выступает единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси, у средней версии установлен электродвигатель мощностью 286 л.с., а топовому исполнению положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с.

кроссовер авторынок слухи новинки Европа Ford Ford Capri Ford Explorer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 82 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 569 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 603 0 0 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93078 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15628 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12848 20 172 14.03.2024
Change privacy settings