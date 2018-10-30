Ford Mustang RTR: дрифт-тюнинг с заводской гарантией

На открывшемся в Лас-Вегасе ежегодном тюнинг-шоу SEMA представлено много крутых и красивых тачек, которые нельзя купить. Ford Mustang RTR – приятное исключение: его выпустят тиражом 500 экземпляров.

Обычно ответственность за тюнинговый автомобиль несёт ателье, его изготовившее, а автопроизводитель умывает руки, но в случае с купе Ford Mustang RTR заводская гарантия будет сохранена. Этот автомобиль разработан спортивным подразделением Ford Performance и тюнинговой фирмой RTR Vehicles, принадлежащей гонщику, чемпиону миру по дрифту Вону Гиттину-младшему. Модель, как несложно догадаться, позиционируется как дрифт-кар, хотя, в сущности, никаких особых доработок, позволяющих добиться выдающихся успехов в этом виде автоспорта, в ней нет – это обычный дорожный спорткар, пригодный для повседневной езды, но ограниченный тираж и оригинальный стайлинг могут привлечь к нему внимание автоколлекционеров и дрифтеров-любителей, которым время от времени хочется дать угла на какой-нибудь большой и свободной парковке.

Чтобы заполучить в свой гараж этот лимитированный спорткар, нужно сначала купить регулярный Ford Mustang GT или Ford Mustang EcoBoost и снабдить его заводским комплектом доработок Performance Pack 1, а уж затем один из избранных американских дилеров Ford «прикрутит» к нему Series 1 Mustang RTR package. Тюнинговый комплект включает в себя регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, оригинальные 19-дюймовые колёсные диски, новый задний спойлер, аэродинамические накладки «по кругу», радиаторную решетку со светодиодной подсветкой, блестящие панельки и атмосферную подсветку в салоне, наклейки, коврики и набалдашник рычага коробки передач с логотипами RTR Vehicles. Всего будет изготовлено 500 комплектов Series 1 Mustang RTR package, цена пока не объявлена.

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Любопытно, что Ford нет так уж часто выпускает различные спецверсии своего Мустанга – лимитированные Chevrolet Camaro и Dodge Challenger выходят на рынок куда более ритмично. При этом Mustang продолжает оставаться самым продаваемым спорткаром в США: за первые три квартала этого года реализовано 61 619 экземпляров, тогда как Challenger нашёл 52 313 покупателей, Camaro – 39 828, а самой популярной импортной спортивной моделью на данный момент является Subaru Impreza WRX – за девять месяцев 2018-го продано 21 957 штук.

В России Mustang нынешнего шестого поколения (выпускается с 2014 года) до сих официально не продаётся, хотя и представлен на русскоязычном потребительском сайте Форда в разделе «будущие автомобили» наряду со среднемоторным суперкаром Ford GT.