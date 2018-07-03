Дизайн у «нашего» Mondeo прежний, седан претерпел техническое обновление. У адаптивных светодиодных фар, доступных в топовых версиях, усовершенствовали механизм коррекции света и линз, также были модернизированы электронные блоки управления оптикой: все это позволило повысить «дальнобойность» фар дальнего света на 25%, то есть в темное время суток водитель Mondeo видит на 30 метров дальше.

Еще седан обзавелся новыми датчиками заднего парктроника (предлагаются и для базовой комплектации) с расширенной зоной охвата, которые теперь задействованы в системе предупреждения при выезде с парковки задним ходом: Mondeo предупредит своего владельца о других автомобилях, приближающихся в перпендикулярном направлении. У опциональной системы мониторинга «слепых» зон (предлагается в дорогих версиях) появились датчики нового поколения – радиус их действия увеличен до 7,5 метра. Также у этой системы обновили программное обеспечение, благодаря чему количество ложных срабатываний отныне не превышает 1%.

В России Ford Mondeo по-прежнему представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.5 (149 л.с.) и турбодвигателем 2.0 EcoBoost (199 или 240 л.с.), оба мотора сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». Цены седана после обновления не изменились – модель стоит от 1 385 000 рублей (без учета скидок).

Для нашего рынка Mondeo выпускают на заводе Ford во Всеволожске. В РФ спрос на модель снизился, но несильно: в январе-мае 2018-го в нашей стране было реализовано 1 059 машин – всего на 3 штуки меньше, чем годом ранее. Впрочем, до своих главных конкурентов Mondeo далеко: объем продаж Kia Optima по итогам пяти месяцев этого года составил 7 484 единицы, а Toyota Camry за тот же период разошлась по стране тиражом в 10 681 экземпляр.

Напомним, в США седан Ford недавно пережил уже второй рестайлинг (первый был в 2016-м) – на родине бренда модель зовется Fusion. В Европе скоро появится Mondeo образца 2016 года, до нас же такой седан доберется, вероятно, только в 2019-м.