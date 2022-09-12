Ford «освежил» Mustang Mach-E: кроссовер теперь может буксировать больше

Ford Mustang Mach-E стал первым самостоятельным электромобилем марки. Модель была представлена осенью 2019 года, но продажи стартовали значительно позже: первые покупатели получили свои экземпляры в декабре 2020-го. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам 2021 года европейцы купили 23 054 экземпляра. За первые семь месяцев текущего года старосветские дилеры реализовали 14 283 экземпляра, что на 56,7% больше, чем в январе-июле прошлого года.



На фото: Ford Mustang Mach-E

Теперь американский производитель решил внести несколько «точечных» изменений в европейскую версию электрического кроссовера. Так, у модели будет более богатый список стандартного оборудования, к примеру, в него входит «умный» автоматизированный круиз-контроль разработки Ford: система регулирует скорость автомобиля в соответствии не только с ограничениями, изначально указанными в навигационной системе, но и с учётом актуальных лимитов (информация, собранная фронтальной камерой объединяется с данными навигационной системы).



Ещё у Mustang Mach-E появилась новая премиальная комплектация, которая доступна как для варианта с задним приводом, так и для полноприводной модификации. У этого исполнения 19-дюймовые колёсные диски, красные тормозные суппорты и адаптивная светодиодная головная оптика с функцией автоматического включения дальнего света. Палитра пополнилась двумя новыми цветами кузова – Vapor Blue и Carbonized Gray, кроме того, есть пара новых вариантов дизайна колёсных дисков.



Другое важное обновление связано с «выносливостью» европейской версии Ford Mustang Mach-E: у кроссовера выросли возможности буксировки. Так, теперь варианты и с задним, и с полным приводом (то есть оснащённые более крупной батареей ёмкостью 91 кВт*ч), теперь могут буксировать до 1500 кг. Этот показатель на 500 кг больше, по сравнению с характеристиками предыдущего варианта.



В компании в целом довольны результатами электрического кроссовера в Европе. В Ford отметили, что порядка 80% клиентов Mustang Mach-E являются «новичками» и пересели на этот SUV с машин других автомобильных брендов.

Напомним, в основе Ford Mustang Mach-E лежит платформа GE1 – это электрическая модификация платформы C2 от Ford Focus четвёртого поколения. Производство этого автомобиля в Мексике началось в октябре 2020 года, а в октябре 2021-го стартовал выпуск батарейного SUV на заводе Changan Ford в китайском Чунцине.



На фото: салон Ford Mustang Mach-E GT

Топовое исполнение Ford Mustang Mach-E GT оснащается двухмоторной установкой, её совокупная отдача составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент равен 814 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому электрокроссу нужно 3,7 секунды. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, модель можно купить не менее чем за 62 900 евро, тогда как покупка самого богатого варианта обойдётся в 86 200 евро.

