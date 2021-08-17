Ford показал Bronco Riptide: без крыши, без дверей, с другим передним бампером

Последствия пандемии коронавируса сказались на многих автопроизводителях, в том числе и на Ford. По итогам 2020 года дилеры бренда реализовали на домашнем рынке 1 929 298 машин, что почти на 16% меньше, чем годом ранее. Любопытно, что в текущем году отрицательная динамика сохраняется (хотя многие другие марки уже вернулись к «плюсу»). Так, за первые семь месяцев 2021-го компания сумела реализовать 1 055 727 машин, что хоть и на 1 символический процент, но всё же меньше по сравнению с результатом января-июля прошлого года.



На фото: концепт Ford Bronco Riptide

Однако в компании продолжают следовать собственному вектору развития, в рамках которого Форд стремится в том числе подогреть интерес к одной из самых громких премьер прошлого года – рамному внедорожнику Bronco. Модель с возрождённым названием дебютировала летом 2020-го, однако из-за задержек начала производства в продажу поступила совсем недавно, в июне этого года. По данным сайта Carsalesbase, за пару летних месяцев клиенты получили в общей сложности 4078 машин.



Привлечь к модели внимание призван концепт Bronco Riptide: как отметили в компании, он рассчитан на то, чтобы «зацепить» наслаждающегося беззаботной жизнью жителя западного побережья Штатов. Шоу-кар создан на базе четырёхдверной версии внедорожника. Правда, собственно дверей, а также крыши у него как раз и нет. По сути, концепт представляет собой версию с пакетом Sasquatch, которая получила аксессуары из фирменного каталога бренда и сертифицированные компанией дополнения.



У автомобиля с приставкой Riptide синий цвет кузова, а сиденья отделаны водостойким чёрным и серым винилом, который используют для яхт. На полу внедорожника располагаются резиновые коврики, которые легко моются, а верх вместо крыши оснастили специальной сеткой Bimini (поверх можно крепить доски для серфинга). Ещё у концепта есть специальное крепление для велосипедов, балка со светодиодами на верхней части лобового стекла, прожекторы, размещённые рядом с боковыми зеркалами, а помимо этого, иной передний бампер (многое представлено в каталоге аксессуаров Ford).



У такого Ford Bronco имеются 17-дюймовые колесные диски, обутые в шины внешним диаметром 35 дюймов, система переключения ездовых режимов G.O.A.T. При движении по бездорожью используется круиз-контроль Trail Control, также в арсенале такого внедорожника функция движения в одну педаль Trail One-Pedal Drive, а ещё система помощи при маневрировании Trail Turn Assist.



Под капотом Ford Bronco Riptide установлена бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Этот мотор (из имеющейся линейки модели) идёт в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим, купить такую пляжную версию у клиентов не выйдет, но при желании они могут благодаря каталогу аксессуаров создать очень похожую на него версию.

Зато полностью «электрический» рамный внедорожник вполне может стать реальностью: на это минувшей весной намекнул глава Ford Джим Фарли. Кроме того, у Bronco будет и гибридная версия. По предварительным данным, в основу силовой установки ляжет 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 семейства EcoBoost, который будет работать в тандеме с «электродовеском». Вероятно, совокупная отдача системы гибридного Bronco составит около 457 л.с.

