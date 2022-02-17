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  • Ford показал Everest без камуфляжа в новом видео и объявил дату премьеры

Ford показал Everest без камуфляжа в новом видео и объявил дату премьеры

17.02.2022 112 0 0

До официальной презентации осталось меньше двух недель: внедорожник нового поколения дебютирует 1 марта текущего года.

 

Американская компания Ford выпускает рамный внедорожник Everest с 2003 года, модель нынешней генерации дебютировала в 2015-ом, а последнее серьёзное обновление она пережила более трёх лет назад. Внедорожник всегда являлся «родственником» пикапа Ford Ranger, при смене поколений от этой традиции решили не отходить. Так что в основе нового Everest лежит «свежий» грузовик Рейнджер, который был представлен в конце ноября прошлого года.

Производитель в конце 2021-го уже распространял порцию официальных фотографий и видео новинки, но тогда она была скрыта с помощью маскировочной плёнки. Теперь же Форд показал внедорожник нового поколения без камуфляжа, хотя и не рассекретил его внешность полностью. Кроме того, в компании подтвердили дату презентации – следующий Everest представят 1 марта 2022-го.

На фото: новый Ford Evererst в камуфляже

В новом видео показался Ford Everest нового поколения с кузовом, окрашенным в чёрный цвет, узнаваемой головной оптикой, как у пикапа Ranger, а также с хромированными элементами на переднем бампере. При этом у внедорожника несколько иначе оформлена решётка радиатора. Ещё у новинки оригинальные задние фонари: секции на багажной двери стали больше по сравнению с предшественником.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, интерьер, который пока что не показали, скорее всего, такой же как у «родственного» пикапа Ford. Так что стоит ожидать, что топовые исполнения нового Everest получат информационно-развлекательную систему Ford Sync4 с вертикальным экраном, а также виртуальную «приборку». В списке оборудования, скорее всего, числятся камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Вероятно, модель по-прежнему будет доступна либо с пятью, либо с семью местами для седоков.

На фото: новый Ford Ranger

Ford Everest следующей генерации получил от Ranger раму и шасси с неразрезным задним мостом, при этом у внедорожника традиционно остались пружины вместо рессор. В моторную гамму новинки войдёт 3,0-литровый турбодизельV6, который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». Не исключено, что в линейку Эвереста также войдут четырёхцилиндровый 2,0-литровый дизельный турбомотор и бензиновый двигатель EcoBoost объёмом 2,3 литра. Привод – задний или полный.

Отметим, главными конкурентами внедорожника Ford нового поколения остаются Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner и Isuzu MU-X. У каждой из перечисленных моделей есть свои «грузовые родственники»: Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Isuzu D-Max соответственно.

На фото: салон нового Ford Ranger

Напомним, пикап Ford Ranger создавался в рамках партнёрства с немецким концерном Volkswagen, так что в скором времени ожидается премьера «близнеца» – VW Amarok нового поколения. Заменой логотипа производитель не обойдётся: внешность у модели будет оригинальной. В продаже немецкий пикап появится в конце текущего года. В компании по-прежнему не сообщают, планируется ли выпуск внедорожника, созданного на базе нового Amarok.

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