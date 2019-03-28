Ford показал новую Kuga, до которой россиянам теперь нет никакого дела

Премьера паркетника Ford третьей генерации пройдет на следующей неделе. В России новинка не появится – марка приняла решение свернуть производство и продажи легковых моделей в нашей стране.

Видеотизеры кроссовера нового поколения одновременно опубликовали европейское и североамериканское подразделения Ford. В Штатах, Канаде и Мексике модель зовется Escape, в других странах, в том числе и в России, она известна как Kuga. Дата премьеры в обоих роликах проставлена одна – 2 апреля, а вот место указал лишь «старосветский» офис: паркетник дебютирует на специальном мероприятии Форда Go Further в Амстердаме.

Новую Кугу уже не раз ловили фотошпионы, так что внешний облик модели в принципе не секрет – экстерьер выполнен в стиле четвертого Focus, с которым, кстати, кроссовер делит и платформу C2 (предыдущие Фокус и SUV построены на «тележке» С1). То есть паркетник получил радиаторную решетку такой же формы, вытянутые светодиодные фары (при этом у Kuga в фарах снизу появились светодиодные же бумеранги ДХО), похожие задние фонари.

Best-ever Escape performance, unrivaled flexibility and smart new technology. The all-new #FordEscape debuts April 2. pic.twitter.com/tUJ8R2F7Rq — Ford Motor Company (@Ford) 28 марта 2019 г.

Салон засветили буквально на секунду – внутри, как и у Фокуса, вместо традиционного рычага «автомата» установлена «шайба». Новый Ford Focus комплектуется восьмиступенчатой коробкой, такая же, вероятно, досталась и кроссоверу. Ну и еще Куга наверняка обзавелась мультимедийной системой с возвышающимся над передней панелью сенсорным экраном.

Моторную гамму европейская версия паркетника тоже может разделить с Фокусом: речь идет о трехцилиндровом бензиновом 1.5 EcoBoost (на Focus он развивает 150 или 182 л.с.), дизелях 1.5 EcoBlue (95 или 120 л.с.) и 2.0 EcoBlue (150 л.с.). Кроме того, кроссовер может получить гибридные версии.

1 / 2 Так может выглядеть новая Ford Kuga по мнению дизайнера Kolesa.ru 2 / 2 Так может выглядеть новая Ford Kuga по мнению дизайнера Kolesa.ru

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Куга со сменой поколений также обзаведется семиместным вариантом – такая модификация якобы должна заменить на европейском рынке провальный Ford Edge. Не исключено, что трехрядный SUV представят одновременно с базовым. Кроме того, Ford готовится к премьере совершенно нового паркетника на базе Фиесты, который окажется на ступеньку ниже Куги, — младший кросс тоже могут продемонстрировать в Амстердаме.

1 / 3 Ford Kuga предыдущего поколения 2 / 3 Ford Kuga предыдущего поколения 3 / 3 Ford Kuga предыдущего поколения

До России Kuga нового поколения, увы, не доберется: накануне Ford официально объявил о сворачивании в нашей стране производства и продаж легковых моделей. Заводы в Набережных Челнах и Всеволожске будут закрыты, та же участь постигнет и елабужское предприятие по выпуску двигателей. Свою работу продолжит лишь завод в Елабуге, производящий коммерческие автомобили Transit (там же пока собирают Кугу и Explorer, но и они покинут конвейер).

Производство всех «легковушек» Ford в РФ завершится к концу июня 2019-го, в продаже машины продержатся предположительно до сентября-октября. Импортировать легковые автомобили компания не собирается.