Ford показал новую Kuga, до которой россиянам теперь нет никакого дела

Ford показал новую Kuga, до которой россиянам теперь нет никакого дела

1490 1 0
Премьера паркетника Ford третьей генерации пройдет на следующей неделе. В России новинка не появится – марка приняла решение свернуть производство и продажи легковых моделей в нашей стране.
 

Видеотизеры кроссовера нового поколения одновременно опубликовали европейское и североамериканское подразделения Ford. В Штатах, Канаде и Мексике модель зовется Escape, в других странах, в том числе и в России, она известна как Kuga. Дата премьеры в обоих роликах проставлена одна – 2 апреля, а вот место указал лишь «старосветский» офис: паркетник дебютирует на специальном мероприятии Форда Go Further в Амстердаме.

Новую Кугу уже не раз ловили фотошпионы, так что внешний облик модели в принципе не секрет – экстерьер выполнен в стиле четвертого Focus, с которым, кстати, кроссовер делит и платформу C2 (предыдущие Фокус и SUV построены на «тележке» С1). То есть паркетник получил радиаторную решетку такой же формы, вытянутые светодиодные фары (при этом у Kuga в фарах снизу появились светодиодные же бумеранги ДХО), похожие задние фонари.

Салон засветили буквально на секунду – внутри, как и у Фокуса, вместо традиционного рычага «автомата» установлена «шайба». Новый Ford Focus комплектуется восьмиступенчатой коробкой, такая же, вероятно, досталась и кроссоверу. Ну и еще Куга наверняка обзавелась мультимедийной системой с возвышающимся над передней панелью сенсорным экраном.

Моторную гамму европейская версия паркетника тоже может разделить с Фокусом: речь идет о трехцилиндровом бензиновом 1.5 EcoBoost (на Focus он развивает 150 или 182 л.с.), дизелях 1.5 EcoBlue (95 или 120 л.с.) и 2.0 EcoBlue (150 л.с.). Кроме того, кроссовер может получить гибридные версии.

1 / 2
Так может выглядеть новая Ford Kuga по мнению дизайнера Kolesa.ru
2 / 2
Так может выглядеть новая Ford Kuga по мнению дизайнера Kolesa.ru

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Куга со сменой поколений также обзаведется семиместным вариантом – такая модификация якобы должна заменить на европейском рынке провальный Ford Edge. Не исключено, что трехрядный SUV представят одновременно с базовым. Кроме того, Ford готовится к премьере совершенно нового паркетника на базе Фиесты, который окажется на ступеньку ниже Куги, — младший кросс тоже могут продемонстрировать в Амстердаме.

1 / 3
Ford Kuga предыдущего поколения
2 / 3
Ford Kuga предыдущего поколения
3 / 3
Ford Kuga предыдущего поколения

До России Kuga нового поколения, увы, не доберется: накануне Ford официально объявил о сворачивании в нашей стране производства и продаж легковых моделей. Заводы в Набережных Челнах и Всеволожске будут закрыты, та же участь постигнет и елабужское предприятие по выпуску двигателей. Свою работу продолжит лишь завод в Елабуге, производящий коммерческие автомобили Transit (там же пока собирают Кугу и Explorer, но и они покинут конвейер).

Производство всех «легковушек» Ford в РФ завершится к концу июня 2019-го, в продаже машины продержатся предположительно до сентября-октября. Импортировать легковые автомобили компания не собирается.

 

Авторынок Новинки американская иномарка кроссоверы Ford Kuga
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Uriy Lukianov

Почему же нет никакого дела. Тем интересней наблюдать, как идут продажи в Европе и во всём мире, а за железным занавесом будут брать солярисы по два миллиона и нахваливать.

Главная новость
Новости / Новинки
Аналог Hyundai Creta от Kia: показана почти серийная версия. Кросс доберется и до РФ

Премьера практически готового встать на конвейер паркетника Kia состоялась на автосалоне в Сеуле. Кроссовер будет глобальной моделью, товарную версию покажут…

3995 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

1419 1 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Honda Pilot

Самая большая Honda славится небывалым простором внутри и высокой надёжностью. Отталкивает от неё разве что мощность в 258 л.с., которая обуславливает высокий транспортный налог. А как насчёт качества отделки,…

4433 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Стоит ли покупать электронный полис ОСАГО, и как не ошибиться при покупке

Электронное ОСАГО – не новинка, и многие автовладельцы давно перешли исключительно на такой способ приобретения страховых полисов. Тем не менее, немало и тех, кто пока не рискует покупать ОСАГО в Интернете, опасаясь…

1742 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

335 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

991 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

1930 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38602 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

22962 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19365 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

19854 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7344 4 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

3176 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55709 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

39934 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16014 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69474 28 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53120 0 7
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53284 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?