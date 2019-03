Ford показал новую Kuga, до которой россиянам теперь нет никакого дела

Премьера паркетника Ford третьей генерации пройдет на следующей неделе. В России новинка не появится – марка приняла решение свернуть производство и продажи легковых моделей в нашей стране.

Видеотизеры кроссовера нового поколения одновременно опубликовали европейское и североамериканское подразделения Ford. В Штатах, Канаде и Мексике модель зовется Escape, в других странах, в том числе и в России, она известна как Kuga. Дата премьеры в обоих роликах проставлена одна – 2 апреля, а вот место указал лишь «старосветский» офис: паркетник дебютирует на специальном мероприятии Форда Go Further в Амстердаме.

Новую Кугу уже не раз ловили фотошпионы, так что внешний облик модели в принципе не секрет – экстерьер выполнен в стиле четвертого Focus, с которым, кстати, кроссовер делит и платформу C2 (предыдущие Фокус и SUV построены на «тележке» С1). То есть паркетник получил радиаторную решетку такой же формы, вытянутые светодиодные фары (при этом у Kuga в фарах снизу появились светодиодные же бумеранги ДХО), похожие задние фонари.

Best-ever Escape performance, unrivaled flexibility and smart new technology. The all-new #FordEscape debuts April 2. pic.twitter.com/tUJ8R2F7Rq

— Ford Motor Company (@Ford) 28 марта 2019 г.